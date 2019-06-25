تعرف الان على نتيجة الدبلوم الصناعى 2019 من بوابة التعليم الفنى

بعد اعلان اعتماد الدكتور طارق شوقى نتيجة الدبلوم الصناعى لعام 2019، والتى سيتم نشرها على بوابة التعليم الفنى على الانترنت، يمكن الان لطلاب دبلوم الصنايع، الدخول برقم الجلوس او الاسم وكتابته على بوابة التعليم الفنى والتحقق من نتيجة الدبلوم الصناعى 2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اضافت نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفنى، والتى يمكن للطالب من خلالها تفقد كافة نتائج الدبلومات الفنية، ابتدائا من الصناعى ثم الزراعى واخيرا التجارى، وذلك عن طريق الاسم او رقم الجلوس، ويمكن الدخول لبوابة التعليم الفنى عن طريق الرابط التالى

والمحافظات التى سيتم ظهور نتيجة الدبلوم الصناعى لها، هى محافظات القاهرة والجيزة واسوان والوادى الجديد والبحر الاحمر والفيوم والاقصر وقنا وسوهاج والمنيا وقليوبية والدقهلية وغيرها من المحافظات التابعة لجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم الفنى.

واشارت العديد من التقارير الصادرة من مركز التصحيح بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نتيجة الثانوية الفنية، الدبلوم الفنى الصناعى، الدبلوم التجارى ، الدبلوم الزراعى، فقد تجاوزت نسبه النجاح بشكل ملحوظ عن العام الماضى، وهذه التقارير الايجابية تبرز مدى اهتمام وزارة التربية والتعليم بالدبلومات الفنية.

وقد ادى طلاب مرحلة التعليم الفنى والذين ينقسمون لدبلوم الزراعى، والدبلوم الصناعى، والدبلوم التجارى، من اداء امتحانات نهاية العام بالانظمه المختلفة سواء نظام الخمس سنوات او نظام الثلاث سنوات، وكان اغلبية الطلاب لا يشتكون من صعوبة المواد او الاجواء المحيطه بالامتحانات.