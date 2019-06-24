تعرف الان على نتيجة الصف الاول الثانوى 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم فى المؤتمر الصحفى عن نتيجة الصف الاول الثانوى 2019، والذى يأتى بعد تطبيق النظام الالكترونى الجديد والذى حاذ على العديد من المشاكل والسلبيات، واعلنت الوزارة فى اجتماعها على ان سبب التأخير الكبير فى اطلاق النتيجة على الموقع الالكترونى الخاص بالوزارة، هو نظام التصحيح الالكترونى لنتيجة الصف الاول الثانوى، والذى حثت الوزارة على ان يكون سليما للغاية بدون وجود اي اخطاء.

طريقة جلب نتيجة الصف الاولى الثانوى 2019

وعن الطريقة الوحيدة لجلب نتيجة الصف الاولى الثانوى 2019، هى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنا، او موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، او من خلال التابلت الذى لدى الطلاب، حيث سيدخل الطالب على الموقع ويكتب رقم الجلوس ثم يكتب الكود الخاص به.

نصائح لطلاب الصف الاول الثانوى

وأضافت الوزارة بعض النصائح لطلاب الصف الاول الثانوى بخصوص ظهور نتيجة الاول الثانوى 2019، هى ان هناك بعض المواقع لمتابعة النتيجة فور ظهورها وهي موقع بنك المعرفة المصرى والموجود علي شكل تطبيق بالتابلت ايضاً، ومنصة lms الالكترونية .

معلومات عن بنك المعرفة المصرى

وبخصوص بنك المعرفة المصرى والذى يستطيع الطالب نعرفة نتيجة الصف الاول الثانوى 2019، من خلاله فهى المنصة الجديدة التى أنشائتها وزارة التربية والتعليم للطلاب المصريين ويمكن الدخول عليها من خلال التابلت او الموقع الالكترونى من هنا، ويمكن ايضا للطالب ان يفتح البريد الالكترونى الخاص به وسيجد وصول النتيجة اليه فور ظهروها.