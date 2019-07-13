تعرف على أماكن ومواعيد إختبار القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية الراغبين في الإلتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، السبت، الموافق 13/7/2019، حيث أن هذه الجامعات تبدأ الدراسة بها لأول مرة شهر سبتمبر المقبل وحيث تشمل (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجية الصناعة والطاقة).

أماكن تأدية إختبار القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة لعام 2019

حيث تبدأ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية السبت الموافق 13 يوليو وسوف تستمر حتى 20 يوليو. سوف يتم اجراء هذه الإختبارات في المعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة). كلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف). المعهد الفني الصناعي بقويسنا ( قويسنا محافظة المنوفية). الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من اجمالي عدد المقبولين. وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها . تقبل ايضا الجامعات التكنولوجية خريجي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها . تقبل الجامعات التكنولوجية خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من اجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2019/2020.

بدء اليوم اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

تتكون الإختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الأنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الألي، وجزء أخر للمعلومات العامة في الرياضيات، وسوف تبلغ مدة الإختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.