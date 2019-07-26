تعرف على التنسيق الداخلي 2019 لأكبر الجامعات الخاصة في مصر

قامت الجامعات الخاصة في مصر بالإعلان عن التنسيق الداخلي 2019 والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا للعام الدراسي الجديد 2019-2020م عن الذي تم إقراره من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ولكن ظل التنسيق الداخلي للطلاب الوافدين كما هو كما هو محدد من قبل وزارة التعليم العالي وفيما يلي أهم التنسيقات الداخلية لكبرى الجامعات الخاصة في مصر .

التنسيق الداخلي للجامعات الخاصة 2019-2020

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

أعلنت جامعة MTI عن نتيجة التنسيق الداخلي للالتحاق بكلية طب الفم وجراحة الأسنان 96.22% = 394.5 درجة ودعت الطلاب إلى التقدم بأوراقهم إلى الجامعة في إدارة القبول والتسجيل من يوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 حتى يوم الأحد الموافق 28-7-2019م الساعة الثالثة عصرًا علمًا بأن عدم الحضور يعني استغناء الطالب عن مقعده.

التنسيق الداخلي لـ جامعة 6 أكتوبر

أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن التنسيق الداخلي لجميع كلياتها وأوضحت أنه للحصول على منح جزئية تبدأ من 5% وتصل بالتدريج إلى 35% طبقًا لمجموع الطالب وأكدت جامعة 6 أكتوبر أن القبول يكون وفقًا للتنسيق الداخلي وأيضًا وفقًا لاختبارات الخاصة بمستوى الطالب، يمكنك مشاهدة التنسيق بالأعلى، كما حدد الجامعة مصاريفها لهذا العام كما حددها مجلس الأمناء بالتنسيق مع الأعلى للجامعات .

التنسيق الداخلي لـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

شهد التنسيق الداخلي في مصر للعلوم والتكنولوجيا ارتفاعًا في كليات الطب وطب الفم وجراحة الأسنان لهذا العام بلغ تنسيق القبول في كلية الطب 98.1% وتنسيق القبول في كلية طب الفم وجراحة الأسنان 97.7% للعام الدراسي الجديد كان التنسيق الداخلي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بناءً على ما تقدم للجامعة من طلاب وكما حدد مجلس الأمناء في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المصاريف للطلاب المصريين وكذلك المصاريف الإدارية هذا ويستمر الإعلان عن تنسيق القبول لكل الكليات خلال الأيام القليلة القادمة .

التنسيق الداخلي لـ جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة عن الحد الأدنى للقبول في كلياتها للعام الدراسي الجديد 2019-2020 بناءً على التنسيق مع الأعلى للجامعات ، كما أضافت الجامعة أن القبول بالجامعة يكون بناءً على المقابلة الشخصية مع الطالب وامتحان تحديد مستواه في اللغة الإنجليزية وهذا لضمان جودة التعليم بالجامعة والتنسيق كالتالي :

تنسيق كلية طب الفم وجراحة الأسنان 93% للثانوية المصرية – و 97% السعودية – و 94% الكويتية – و 93% الإماراتية -و 94% باقي الدول العربية.

تنسيق كلية الصيدلة 90%

تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية 80%.

تنسيق كلية الهندسة 80%

تنسيق كلية علوم الحاسب 70%

تنسيق كلية الفنون والتصميم 70%

تنسيق كلية علوم الإدارة 60%.

تنسيق كلية الإعلام 63%.

تنسيق كلية اللغات والترجمة 60%

التنسيق الداخلي لـ جامعة سيناء

أعلنت جامعة سيناء عن استقبال دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، سواء من الشهادات العربية أو شهادات أجنبية من أجل الالتحاق بمقر الجامعة في العريش والقنطرة في الإسماعيلية أو المقر الإداري الجديد في القاهرة الجديدة ويكون الحد الأدنى لكليات العريش والقنطرة كالتالي :

تنسيق كلية الصيدلة للمصريين 85% أما الأجانب 55% .

تنسيق كلية طب الفم وجراحة الأسنان للمصريين 85% أما الأجانب 55%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي للمصريين 85% أما الأجانب 55%

تنسيق كلية الهندسة للمصريين 75% أما الأجانب 55%.

تنسيق كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب للمصريين 65% أما الأجانب 55%

تنسيق كلية إدارة الأعمال للمصريين 55% أما الأجانب 55%

تنسيق كلية الإعلام للمصريين 55% أما الأجانب 55%

التنسيق الداخلي لـ جامعة حورس

أعلنت جامعة حورس في مدينة دمياط الجديدة على بيان التنسيق الداخلي للقطاع الطبي 90% والقطاع الهندسي 80% وإدارة الأعمال 60%، وأعلنت الجامعة عن المنح تبدأ من 5% حتى 35% حسب مجموع الطالب وتميزه والقبول يكون بعد المقابلة الشخصية مع الطالب واجتيازه للاختبارات التي تقدمها الجامعة .

من الظاهر أن التنسيق الداخلي للجامعات الخاصة 2019-2020 سوف يشهد الكثير من المفاجأت الكثيرة ..