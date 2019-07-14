تعرف على الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة 95% للطب البشري و90% للصيدله و80% للهندسة

بعد إعلان نتائج ثانوية عامة 2019 رسمياً صباح الأحد، هدأ الطلاب نسبياً لمعرفة درجاتهم بالثانوية العامة وبدأ قلق وتوتر أولياء الأمور من معرفة الحد الادنى لتنسيق الجامعات والكليات المصرية 2019، تخوفاً من عدم القدرة على تحقيق أحلامهم حيث سوف يتم بدء استقبال طلبات الطلاب لتنسيق الجامعات والكليات الحكومية المصرية بعد مرور 72 ساعة من إعلان النتيجة، في جميع المحافظات حيث أصبح التنسيق إلكترونياً منذ عدة سنوات، ويمكن لجميع الطلبة كتابة رغباتهم والتعديل عليها خلال نفس اليوم، وسوف يستمر مكتب التنسيق في استقبال رغبات الطلاب إلى نهاية الشهر الجاري.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المصرية لعلمي وأدبي:

ومثل كل عام يضع مكتب التنسيق عدة شرائح مختلفة النسب المئوية، ويضع أيضا النسب المئوية لمختلف جامعات القاهرة والصعيد والوجه البحري حيث من المُقرر في الوقت الحالي أن الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة بالنسبة للمجموعة الطبية مثل طب بشري 95% ، وبالنسبة طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90% ، وبالنسبة للهندسة كحد أدنى نسبة 80% ، وبالنسبة أيضا لكليات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب كحد أدنى 70% ، وبالنسبة لكليات إعلام وسياسة واقتصاد وترجمة وإدارة حد أدنى 60%، ويمكنك قراءة ايضا تنسيق الالتحاق بالتمريض العسكري بعد الثانوية العامة 2019 تعرف على الشروط وطريقة التقديم.

خطوات التنسيق الإلكتروني:

1- عن طريق الدخول إلى رابط تنسيق القبول بالجامعات.

2- تسجيل رغبات الطالب جميعها وعددها 75 رغبة.

3- يجب استيفاء جميع الرغبات ووضع الكليات الهامة أولاً ثم الكليات الغير مرغوبة بالأخير.

4- اختيار الكليات المناسبة لنتيجة الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، الذي يطرح النسب المئوية لكل جامعة على مستوى الجمهورية.

5- بعد التنسيق في المراحل التي حددتها الوزارة يجب على جميع الطلاب طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها.

سوف يتم المفاضلة بين الطلاب حسب النتيجة النهائية للطالب، وسوف تختار الجامعة عدداً من المتقدمين على حسب استيعابها.