تعرف على المطلوب في بحث الصف الخامس الابتدائي 2020 والموضوعات المطلوب عملها

خلال الأيام القليلة الماضية أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور / طارق شوقي عن الأبحاث المقررة لجميع صفوف النقل من الصف ( الثالث الابتدائي حتي الشهادة الإعدادية)، وسوف نتناول معكم من خلال هذا المقال تفاصيل موضوعات بحث الصف الخامس الابتدائي لعام 2020 والمطلوب في كل بحث.

موضوعات بحث الصف الخامس الابتدائي

حيث يختار الطالب من ضمن الموضوعات المطروحة موضوع واحد فقط لتنفيذ مشروعه البحثي والموضوعات المقررة لطلاب الصف الخامس هي :

السياحة : ففي موضوع السياحة يذكر الطلاب أهم المعالم السياحية الموجودة مع تنظيم رحلة لزيارة هذه المعالم مع تحديد عدد الأفراد ووسيلة المواصلات المناسبة مع تصميم لافته باللغتين العربية والانجليزية عن أشهر هذه الأماكن والحث علي زيارتها.

الطاقة : يذكر الطالب أهمية الكهرباء في حياتنا اليومية وطرق الحفاظ عليها وترشيدها وحسن استخدامها مع تصميم لافتة مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية عن طرق وأساليب ترشيد الكهرباء.

الصحة : يتحدث الطالب في هذا الموضوع عن أهمية الصحة في حياتنا وأنها من أهم النعم التي أنعم الله بها علي الإنسان وطرق المحافظة عليها مع تصميم لافتة أرشادية بالحفاظ علي صحتنا باللغتين العربية والانجليزية.

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المياه : أن المياه لها أهمية كبيرة في حياتنا لجميع الكائنات الحية ( الإنسان – الحيوان – النبات) وعلي الطالب أن يصمم لافتة لطرق ترشيد المياه باللغتين العربية والانجليزية.

أن النماذج السابقة هي المقررة علي صفوف النقل من الصف الثالث حتي الصف السادس الابتدائي حيث يتم التقييم للطالب علي أساس المشروع البحثي المعد في جميع التخصصات للحصول علي درجة النجاح والانتقال للسنة القادمة، ويستفيد الطالب من أعداد المشروع البحثي في تنمية مهاراته وإكسابه مهارات العرض والتنظيم وأبداء الرأي، مع دعم مهارات التفكير التأملي ويتم إضافة درجات المشروع البحثي علي درجات الفصل الدراسي الأول مع أعلان المدرسة لنتائج الطلاب.