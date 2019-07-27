تعرف على تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2020 والحد الأدنى للقبول

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2020 والحد الأدنى للقبول من أكثر الأمور التي يبحث الآباء عنها لأبنائهم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، تعد جامعة 6 أكتوبر من الجامعات الخاصة المتعمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصري تضم الجامعة 14 كلية على رأسهم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية ، وعلوم الحاسب وكليات الإعلام ، كما أن الجامعة تقدم منح دراسية للطلاب المتميزين تم فتح الالتحاق بالجامعة يوم 17 يوليو الحالي وتستمر الجامعة في استقبال طلبات الطلاب .
تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2020 والحد الأدنى للقبول
- تنسيق كلية الطب والجراحة في جامعة 6 أكتوبر الحد الأدنى 95%.
- تنسيق كلية طب الفم وجراحة الأسنان الحد الأدنى 90%
- تنسيق كلية الصيدلية في جامعة 6 أكتوبر الحد الأدنى 90%.
- تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر الحد الأدنى 90%
- تنسيق كلية العلوم التطبيقية التمريض الحد الأدنى 55%
- تنسيق كلية العلوم التطبيقية الحد الأدنى 70%
- تنسيق كلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر 80%
- تنسيق كلية الفنون التطبيقية في جامعة 6 أكتوبر 70%
- تنسيق كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 70%.
- تنسيق كلية الاقتصاد والإدارة عربي وإنجليزي 65%
- تنسيق كلية التربية (العام -الخاص -رياض أطفال) 55%
- تنسيق كلية التربية إنجليزي (درجة الإنجليزي 35) 55%
- تنسيق كلية السياحة والفنادق 55%
- تنسيق كلية اللغات والترجمة (درجة الإنجليزي 45) 65%
يمكن للطلاب مراسلة الجامعة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة كالتالي :
تقبل جامعة 6 أكتوبر الطلاب المصريين والوافدين والحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج مصر شرط معادلة الشهادة ، مثل جامعة الأهرام الكندية ، والجامعة الروسية ومصر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات الخاصة ، من الملاحظ أن تنسيق جامعة 6 أكتوبر ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب الإقبال عليها.
تحديث : أعلنت الجامعة عن المنح ابتداءً من أغسطس وهي منح جزئية للطلاب المتفوقين من 5%-35% ويتم تحديها حسب مجموع الطالب، والشروط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حكومية وبيان الدرجات من الإدارة التابع لها وألا يكون قد سبق له التقدم في جامعات خاصة أخرى أن يحضر بحث اجتماعي وشهادة مفردات الوالد أو وفاة الوالد في حالة وفاة والي الأمر،والحيازة الزراعية وعنوان السكن، وشهادات تدرج وقيد الأخوة في الدارس والجامعات.
ملاحظة : يجب أن يكون جميع الأخوة في مدارس حكومية شرط الحصول على المنحة .
التعليقات
هو فيه منحة كلية للغير مقتدر
المنح أول اغسطس
كل حاجة عن المنح هنا
https://www.klma.org/education/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-6-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88
وبالنسبة للمنح
اول اغسطس
كل حاجة عن المنح هنا
https://www.klma.org/education/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-6-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88
وبالنسبة للمنح باب التقديم هيفتح. لكلية صيدلة امتى
اول اغسطس
كل حاجة عن المنح هنا
https://www.klma.org/education/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-6-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88
هو فيه تقديم ل منحة كلية الطب بجامعة 6 اكتوبر
اول اغسطس
كل حاجة عن المنح هنا
https://www.klma.org/education/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-6-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88
لسه التقديم مفتوح لاسنان لمجموع 97.7% شكرا
اة مفتوح قدم قبل أول 8
هل التقديم لطب اسنان مفتوح غدا الاحد .ارجوا الرد للضرورة
اة مفتوح قدم
التنسيق الداخلي كليه اللغات والترجمة
تنسيق التقديم 60%
هو تنسيق القبول لعلاج طبيعي كام
لسة تنسيق القبول مظهرش بس تنسيق التقديم 90%
التنسيق الداخلى للصيادلة ظهر والا لسة؟
لسة القبول مظهرش
ممكن بعد اذن حضرتك تليفون ادارة الجامعة لان من المنصورة
بريد الجامعة [email protected]
التقديم للمنح مفتوح ازاى وسألت وقالوا فى اول أغسطس
اتفتح الباب 5% -35% حسب مجموع الطالبب ابتاء من بعد الغد
التقديم لكليات الطب مفتوح لامتى والتنسيق الداخلى لاسنان وصيدلة كام اللى ملى ابليكشن اسنان ينفع يحول صيدلة علما بان المجموع ٩٦و٢معسرو فى المية
التنسيق لسة مفتوح
ممكن حضرتك تسأل ادارة الجامعة عن التحويل
التنسيق الداخلى لطب بشري كام
95% تنسيق التقديم ولسة تنسيق القبول مظهرش
95% لسة القبول مظهرش
تنسيق طب بشري ظهر
لسة تنسيق التقديم 95%
لسة
طب اسنان من كام انا جايب 96
90% تنسيق التقديم لسة القبول مظهرش
ماهو التنسيق الداخلي لكليه الهندسه
تفسير ادق للمنح من 5 الى 35
ممكن اقدم في الانتظار وهل الفرصةمتاحة 382
التقديم متاح طلما المجموع يسمح
المنح 5% إلى 35% جزئية بتحدد حسب نبوغ الطالب وتوفقه ومجموعة
هل يوجد مرحلة ثانية للتنسيق
التنسيق واحد في الجامعات الخاصة
التقديم للمنح امتي 95.85
التقديم للمنح مفتوح في امتحانات اسأل ادارة الجامعة
التقديم للمنحه امتي 95.85
التقديم للمنح مفتوح وفي امتحانات اسأل ادارة الجامعة
المنح 5% إلى 35% جزئية بتحدد حسب نبوغ الطالب وتوفقه ومجموعة
بالنسبة للمنح ما الشروط المطلوبة ومتى التقديم
المنح 5% إلى 35% جزئية بتحدد حسب نبوغ الطالب وتوفقه ومجموعة
ازاي الحد الأدني للقبول في الصورة هندسة 80 و كاتبة بعد كدة 85 و التنسيق الداخلي ظهر ولا لسه؟
لسة مظهرش
هو التقديم للمنحه امته
انا جايبه 97
المنح 5% إلى 35% جزئية بتحدد حسب نبوغ الطالب وتفوقه ومجموعة
التسيق الداخلى للحاسبات كام
70%