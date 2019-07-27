تعرف على تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2020 والحد الأدنى للقبول

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2020 والحد الأدنى للقبول من أكثر الأمور التي يبحث الآباء عنها لأبنائهم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، تعد جامعة 6 أكتوبر من الجامعات الخاصة المتعمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصري تضم الجامعة 14 كلية على رأسهم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية ، وعلوم الحاسب وكليات الإعلام ، كما أن الجامعة تقدم منح دراسية للطلاب المتميزين تم فتح الالتحاق بالجامعة يوم 17 يوليو الحالي وتستمر الجامعة في استقبال طلبات الطلاب .

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2020 والحد الأدنى للقبول

تنسيق كلية الطب والجراحة في جامعة 6 أكتوبر الحد الأدنى 95%.

تنسيق كلية طب الفم وجراحة الأسنان الحد الأدنى 90%

تنسيق كلية الصيدلية في جامعة 6 أكتوبر الحد الأدنى 90%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر الحد الأدنى 90%

تنسيق كلية العلوم التطبيقية التمريض الحد الأدنى 55%

تنسيق كلية العلوم التطبيقية الحد الأدنى 70%

تنسيق كلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر 80%

تنسيق كلية الفنون التطبيقية في جامعة 6 أكتوبر 70%

تنسيق كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 70%.

تنسيق كلية الاقتصاد والإدارة عربي وإنجليزي 65%

تنسيق كلية التربية (العام -الخاص -رياض أطفال) 55%

تنسيق كلية التربية إنجليزي (درجة الإنجليزي 35) 55%

تنسيق كلية السياحة والفنادق 55%

تنسيق كلية اللغات والترجمة (درجة الإنجليزي 45) 65%

يمكن للطلاب مراسلة الجامعة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة كالتالي :

تقبل جامعة 6 أكتوبر الطلاب المصريين والوافدين والحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج مصر شرط معادلة الشهادة ، مثل جامعة الأهرام الكندية ، والجامعة الروسية ومصر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات الخاصة ، من الملاحظ أن تنسيق جامعة 6 أكتوبر ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب الإقبال عليها.

تحديث : أعلنت الجامعة عن المنح ابتداءً من أغسطس وهي منح جزئية للطلاب المتفوقين من 5%-35% ويتم تحديها حسب مجموع الطالب، والشروط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حكومية وبيان الدرجات من الإدارة التابع لها وألا يكون قد سبق له التقدم في جامعات خاصة أخرى أن يحضر بحث اجتماعي وشهادة مفردات الوالد أو وفاة الوالد في حالة وفاة والي الأمر،والحيازة الزراعية وعنوان السكن، وشهادات تدرج وقيد الأخوة في الدارس والجامعات.

ملاحظة : يجب أن يكون جميع الأخوة في مدارس حكومية شرط الحصول على المنحة .