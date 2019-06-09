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تعرف على جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ ومواعيد امتحانات المواد الأزهرية 2019

كتب محمد صلاحفي آخر تحديث
تعرف على جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ ومواعيد امتحانات المواد الأزهرية 2019
جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 الدور الأول، حيث يجتاز طلبة وطالبات الشعبة الأدبية في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات والتي بدأت في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، والتي تستمر حتى يوم 25 من يونيو 2019، حيث تم اعتماد جداول امتحانات الثانوية الأزهرية بعد أن تم استعراض جداول امتحانات مقترحة، وبعد عمل استبيان للاستقرار على الجدول والذي قام بملئه الطلبة والطالبات، حيث تم الاستقرار على جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ، نتابع عبر كلمة دوت أورج فيما يلي للتعرف على الجدول ومواعيد المواد الدراسية التي لم تمتحن بعد.

جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ

جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ
جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ

اعتمد السيد “علي خليل” رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحان الشهادة الأزهرية الأدبي والذي تم العمل به من يوم 26 مايو 2019، وجاري اجتياز الاختبارات في المواعيد المقررة في الجدول حتى يوم 25 يونيو 2019.

نتابع معكم للتعرف على جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الأدبيّ ونتابع معكم للتعرف على نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية فور الانتهاء من الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

اليوم التاريخ المادة من إلى
الأحد 26-5-2019 الفقه 9:00 11:00
الأحد 26-5-2019 المنطق الحديث 11:30 1:30
الثلاثاء 28-5-2019 النحو 9:00 11:00
الخميس 30-5-2019 البلاغة 9:00 11:00
الخميس 30-5-2019 الإنشاء 11:30 1:30
الأحد 9-6-2019 القرآن الكريم 9:00 11:00
الأحد 9-6-2019 الحديث 11:30 1:30
الثلاثاء 11-6-2019 التوحيد 9:00 11:00
الثلاثاء 11-6-2019 اللغة الأجنبية الثانية 11:30 2:00
الخميس 13-6-2019 التاريخ 9:00 12:00
الأحد 16-6-2019 الجغرافيا (للمبصرين فقط) 9:00 12:00
الثلاثاء 18-6-2019 الصرف 9:00 11:00
الخميس 20-6-2019 التفسير 9:00 11:00
الأحد 23-6-2019 اللغة الأجنبية الأولى 9:00 12:00
الثلاثاء 25-6-2019 الأدب والنصوص والمطالعة 9:00 11:00

 

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عن الكاتب

محمد صلاح

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