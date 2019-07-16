تعرف على خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 والأوراق المطلوبة لتقديم التظلم وأماكن تسديد رسوم التظلم

أبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام، عن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019، التي يشغل بال أغلب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، المتطلعين لتحسين درجاتهم، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كل تفاصيل التقدم بتظلم، على نتيجة امتحان الثانوية العامة ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم.

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات، لنتيجة الثانوية العامة إبتداً من اليوم الثلاثاء 16/7/2019، ولمدة ثلاثون يوماً لتقديم التظلمات.

خطوات تقديم التظلمات للثانوية العامة2019

سداد قيمة طلب التظلم المقدر ب100 جنيه في أحد البنوك الوطنية أو مكاتب البريد. تقديم طلب التظلم للجنة التظلمات في مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب. حضور الطالب أو ولي أمره في الموعد المحدد لع للإطلاع على كراسة الامتحان الخاصة به. إذا ثبت حق الطالب في التظلم يتم إخطاره بجواب مسجل بعلم الوصول. تقدم وزارة التربية والتعليم خطاب إلي مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي بدرجات الطالب بعد التعديل.

أماكن تسديد رسوم التظلمات للثانوية العامة

في أي فرع من فروع بنك مصر على حساب رقم( 01500100036407 ).

). في أي فرع من فروع مكاتب البريد على حساب رقم( 0135112000283818 ).

). أحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم التظلم

إيصال سداد رسوم التظلم. صورة شهادة الدرجات. صورة البطاقة الشخصية للطالب.

موعد تقديم التظلمات للثانوية العامة2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدأ فتح باب التظلمات لنتيجة الثانوية العامة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 16/7/2019 لمدة ثلاثون يوماً.