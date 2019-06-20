تعرف على .. شروط التقديم في مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا “ستيم”

تستقبل في الوقت الحالي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أبنائها من طلاب المرحلة الإعدادية، هذا بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قيامها بفتح باب التقديم للقبول في مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا STEM “ستيم”.

التقديم في مدارس المتوفين بالعلوم والتكنولوجيا “ستيم”

ومن المقرر أن يقوم الطلاب الراغبين في التقديم بنظام “ستيم” بالتقديم في أي من المحافظات التالية: (الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الاسماعيلية، البحر الأحمر ، أسيوط، الأقصر ، المنوفية، الغربية، العبور، الشرقية ، قنا، بني سويف)، كما قد بدأ التقديم منذ يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يونيو 2019 على أن يستمر التقديم إل يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019.

شروط التقديم في مدراس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول شهر أكتوبر القادم عن 18 عاماً.

لابد من أن يكون الطالب قد حصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وذلك دور أول من عام 2019.

كما يجب أن يكون الطالب قد تمكن من الحصول على مجموع 274.5 درجة فأكثر من ذلك، أي بنسبة تعادل 98 % من المجموع الكلي، وفي تلك الحالة يجب أن يكون الطالب قد نجح في الحصول على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من بين ثلاث مواد هم: (اللغة اإلنجليزية – الرياضيات- العلوم).

الحالة الثانية أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر أي بنسبة تساوي 95 % من المجموع الكلي، وفي تلك الحالة يشترط أن يكون الطالب قد تمكن من الحصول على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من الثلاث مواد التالية: (اللغة اإلنجليزية – الرياضيات- العلوم).

كما قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم لمدارس المتفوقين “ستيم” سيتم بشكل إلكتروني، عن طريق الدخول إلى مركز معلومات وزاة التربية والتعليم، فمن خلال هذا الرابط يتمكن الطالب من إكما الإجراءات المختلفة الخاصة بعملية التقديم الإلكتروني، كما يجب أن يتم طباعة استمارة التقدم، وأن يقوم ولي أمر الطالب بالتوقيع على الاستمارة، ويتم تقديمها إلى كل من أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده، ومن الممكن أن يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي من أجل معرفة باقي التفاصيل.