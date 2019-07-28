تعرف على شروط التقديم في منحة مصر الخير 2019 المجانية

يبحث الجميع من الآباء والطلاب على شروط منحة مصر الخير 2019 وذلك بعد إعلان مؤسسة مصر الخير عن توفير عدد من المنح الدراسية المجانية للمرحلة الجامعية لخريجي كل من الثانوية العامة لعام 2018-2019 وخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM على مستوى الجمهورية وذلك للحصول على شهادة العلوم والهندسة في عدد من الجامعات المرموقة على مستوى مصر

الجامعات المشاركة في منحة مؤسسة مصر الخير 2019

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

جامعة بدر في القاهرة .

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا .

جامعة الجيزة الجديدة

تقدم المنحة للطلاب جميع المصروفات الدراسية كاملة أو تكميلية، بجانب تقديم بدل الإعاشة والإقامة طوال فترة المنحة للطلاب المغتربين من شتى أنحاء الجمهورية بجانب برنامج ثقافي لكافة الطلاب المغتربين .

شروط التقديم على منحة مصر الخير 2019

أن يكون المتقدم للمنحة مصري الجنسية .

أن يكون المتقدم إلى منحة مصر الخير حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو متخرج من مدارس المتفوقين في نفس عام تقديم المنحة 2018-2019م هذا العام.

ألا يزيد عمر المتقدم عن تسعة عشر عامًا .

لابد من حصول الطالب على خطاب القبول من الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

أن يكون الطالب حاصلًا بمجموع لا يقل عن 93%

حصول الطالب على 95% من المواد المؤهلة للطالب في برنامج الدراسة الذي يتقدم عليه.

أن يكون المتقدم المتخرج من مدارس المتفوقين حاصلًا على 80% .

الأوراق و المستندات المطلوبة في منحة مصر الخير

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم .

صورة حديثة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب .

خطاب القبول من الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها .

صورة من شهادة الثانوية العامة .

يقوم الطالب بملء استمارة التقديم على منحة مصر الخير وتحميل المستندات المطلوبة على رابط المنحة، يقوم الطالب بتسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد له على الموقع من ثم التقديم على المنحة وإرفاق المستندات المطلوبة.