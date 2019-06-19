تعرف على .. شروط التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية بحلوان

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإنتاج الحربي المصرية، بالتصريح عن بدء القيام بفتح باب التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية وذلك للطلاب الذين قد قاموا بإنهاء مرحلة التعليم الإعدادي، في منطقة حلوان.

التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي

ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في ظل حرص كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الإنتاج الحربي على السعي من أجل تطوير التعليم الفني داخل جمهورية مصر العربية، كما تهدف كلا الوزارتين إلى العمل من أجل رفع قدرة، وكفاءة وجودة العملية التعليمية داخل مدارس التعليم الفني في مصر.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم القيام بفتح باب التقديم لكافة طلاب (ذكور) الصف الثالث الإعدادي، من أجل التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجية التطبيقية، على أن يبدأ ذلك من أول شهر يوليو للعام الحالي 2019، على أن يكون ذلك في مجموعة من التخصصات المتعددة وهي: (تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية ، صيانة ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن ، بتروكيماويات، تركيبات كهربائية، معدات كهربائية ، إلكترونيات، حسابات ، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث).

شروط التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجية التطبيقية :