تعرف على شروط منحة جامعة مصر الدولية والأوراق المطلوبة للحصول عليها

تم الإعلان عن منحة جامعة مصر الدولية ، حيث تعد منح الجامعات الخاصة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة لهذا العام، تقع جامعة مصر الدولية عند الكيلو 69 على طريق القاهرة الإسماعيلية في مدينة العبور، تقدم الجامعة منح دراسية مثل منحة جامعة بدر وتضم الجامعة سبعة كليات هم كلية الإعلام، كلية الهندسة، كلية طب الفم وجراحة الأسنان، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية الصيدلة، كلية اللغات.

منحة جامعة مصر الدولية

أعلنت جامعة مصر الدولية عن عدد من المنح الدراسية المجانية لطلاب المرحلة الثانوية وخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الذي درسوا بنظام stem، للعام الجامعي الحالي 2019-2020 للدراسة في منحة جامعة مصر الدولية في التخصصات التالية:

كلية الهندسة قسم العمارة والاتصالات.

كلية الألسن تخصص إنجليزي .

كلية الإعلام تخصص إعلام .

كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية .

كلية الحاسبات والمعلومات.

شروط منحة جامعة مصر الدولية

المنحة مجانية طوال أعوام الدراسة.

الحصول على الثانوية العامة من أحد المدارس الحكومية بمجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في الكلية.

ألا يكون الطالب قُبل في أحد الجامعات الخاصة.

اجتياز الطالب الاختبارات اللازمة في كل كلية.

إحضار ما يثبت الاحتياج المالي للمنحة .

التقديم مستمر إلى يوم 29-8- 2019م .

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على المنحة

صورة من شهادة الثانوية العامة .

بيان درجات من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه إلى جامعة مصر الدولية (ثمن البيان 20 جنيه )

صورة من بطاقة والد والدة الطالب

إحضار الطالب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.

مفردات مرتب الوالد والوالدة ولو كان عمل حر إحضار طلب برنت تأمين

إحضار الحيازة الزراعية لولي أمر الطالب من عدمه

لو كان الأب متوفى إحضار شهادة الوفاة .

صور من شهادات ميلاد الأخوة والقيد الدراسي لهم في مدارسهم أو كلياتهم لابد من أن تكون في مدارس حكومية وليست خاصة، وعنوان السكن.

شرط الاستمرار في المنحة هو الحصول على تقدير عام جيد كل ترم دراسي، والالتزام بالسلوك الحسن في الجامعة، علمًا بأن التقديم متاح فقط عبر موقع الجامعة، املء الأبلكيشن على الموقع التقديم فقط من خلاله، بعد القبول في الجامعة على الطالب إحضار المستندات المطلوبة منه للتقديم في الجامعة، عنوان الجامعة: الكيلو 28 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي منطقة جمعية أحمد عرابي، مدينة العبور -القاهرة.

الهاتف: 24772035- 24772034- 24772033- 24772036- 24772037.