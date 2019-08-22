تعرف على شروط منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2019

تم الإعلان عن فتح باب التقديم لـ منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019 حيث قام اتحاد عام طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالإعلان على صفحته الرسمية عن بداية منح مصر للعلوم والتكنولوجيا ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 19-8-2019م، وأوضحت الكليات الموجودة في المنحة 11 كلية، الطب البشري، العلاج الطبيعي، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، كلية الإعلام، كلية الإدارة والاقتصاد، وكلية اللغات والترجمة، والآثار والإرشاد السياحي، علوم طبية والبايو تكنولوجي، وكلية التربية الخاصة، وتم إلغاء منحة كلية الأسنان والصيدلة لهذا العام من وزارة التعليم العالي.

شروط التقديم على منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أولًا مع التقديم لا يدفع الطالب أي رسوم، ولكن مع القبول واتصال الجامعة بد يدفع الطالب رسوم الأبلكيشن 800 جنية، بالنسبة لكليات الطب يدفع المتقدم للمنحة رسوم تأمين المعامل تقريبًا 2000 جنية مصري تُدفع مرة واحدة فقط، وبعد التخرج بدون أي خسائر بالمعمل يقوم الطالب باسترداد المبلغ مرة أخرى.

ويدفع الطالب مصاريف الكتب الدراسية وتختلف من كلية إلى كلية أخرى ومن ترم دراسي لترم أخر، ويدفع الطالب رسوم المنحة كل ترم دراسي 500 جنية، أن الطالب حاصل على الحد الأدنى للتقديم الذي حددته وزارة التعليم العالي، يمكن التعرف على تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من هنا ، مع العلم كلما كان مجموع الطالب أعلى يكون فرصته في القبول في المنحة أعلى، الشروط أن الأولوية للطلاب الحاصلون على المجموع الأعلى.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في منحة جامعة مصر