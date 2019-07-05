تعرف على مؤشرات وتوقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لدبلوم”التجاري، الصناعي،الزراعي،الفندقي”

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التوقعات لتنسيق الدبلومات الفنية 2019، التي أن تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بدأ البحث مباشراً عن نتيجة التنسيق والتوقعات للحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، من خلال موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 التي هي حلم كل طالب نجح في شهادة الدبلوم الفني، ونحن نرصد لكم من خلال هذا المقال التوقعات المحتملة للتنسيق بناءً على تنسيق العام الماضي2018.

يترقب مئات الإلاف من الطلبة والناجحين في الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات وأولياء أمورهم، معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للتعرف على الكليات التي يستطيع أبنائهم الالتحاق بها، ونحن نضع بين أيديكم التوقعات المحتملة مقارنتا بالعام الماضي 2018.

تعرف على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الماضي 2018

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية للعام الحالي2019

لم يتحدد بعد موعد فتح باب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، للطلبة الناجحين في الدبلومات الفنية ومن المتوقع فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق في منتصف شهر يوليو الحالي، ولم يتحدد الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للعام الحالي، وكل هذه التفاصيل سيعلنها، السيد الوزير /طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر صحفي سيعقده لهذا الشأن ونحن نتابع معكم لحظة بالحظة وسنوافيكم بكل جديد تعلنه الوزارة في هذا الشأن.

طريقة التقديم في التنسيق للدبلومات الفنية 2019

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الناجحين في الدبلومات الفنية بنظاميها 3-5 سنوات، الدخول على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وكتابة الرغبات وتجهيز الأوراق المطلوبة من شهادة الثانوية والرقم السري ورقم الدخول .

الكليات والمعاهد المتاحة للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية2019

كلية الهندسة.

كلية الزراعة.

كلية التجارة.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات التربية النوعية.

كليات الفنون الجميلة.

المعهد العالي للتمريض.

كليات الفنون التطبيقية.

تعرف على الأوراق المطلوب للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة دقيقة، ترضي متابعينا وتنال إعجابهم وتمنياتنا لجميع الطلاب الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها والله الموفق.