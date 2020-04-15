تعرف على مشاريع الأبحاث المقررة على الصف السادس الابتدائي الأزهري

أصبح نموذج مشروع البحث الخاص بسنوات النقل والشهادة الإعدادية والدراسة الأزهرية أكثر ما يشغل بال الطلبة والأسر المصرية في الوقت الحالي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، خاصة بعد اتخاذ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي تحويل كافة الامتحانات الورقية لتلك السنوات الداسية إلى مشاريع أبحاث، وهو ما أصبح يقلق قطاع كبير من المواطنين خاصة أن الطلبة لم يعتادوا على تلك الطريقة من الامتحانات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال الفترة الماضية تعليق الدراسة داخل كافة الجامعات والمدارس المصرية، من أجل حماية الطلبة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل وزير التربية والتعليم يلجأ إلى تطبيق عمليات التعليم عن بعد خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال الفصل الدراسي الثاني، وإنقاذ العام الدراسي الخاص بالطلبة.

ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الأزهري، حيث أصبح مقرر عليهم عدة مواضيع يختارون منها، وسنشرح لكم بالتفصيل المواضيع المقررة على الصف السادس الابتدائي للاختيار منهم.

مشاريع البحث للصف السادس الابتدائي

وقام الأزهر الشريف بنشر خلال الفترة الماضية المحاور الأساسية الخاصة بالمشاريع البحثية التي يقوم الطالب بالاختيار منها لعملها خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية صحيحة أثناء عمل البحث، وتلك هي المحاور الأساسية التي يمكن الاختيار من بينها لطلبة الصف السادس الابتدائي الأزهري

المشروع الأول: الحرية والمسؤولية

المشروع الثاني: الإنسان والبيئة

المشروع الثالث: الإضاءة وأنماط الحياة.

ومن خلال الصور المذكورة في الأعلى يمكنكم الإطلاع على بتفاصيل كاملة عن كافة المعلومات الخاصة بكل مشروع بحثي من حيث المطلوب والمحاور الخاصة بكل مشروع بحثي، مع ضرورة ذكر آيات قرآنية وأحاديث شريفة.