تعرف على معنى إسم حسام..وصفات حامله، وماهي دلالاته

يعتبر إسم حسام ‘hossam” من الأسماء المميزة التي غالباً ما يتسم حامل الإسم بكاريزما فريدة، وللإسم دلالات القوة والحزم وتتجمع لحامله صفات حميدة فهو محبوب من قبل الأهل والأصدقاء ويتسم بالهدوء لكن إحذر أن تهين كرامته.

معنى إسم حسام

حسام إسم علم مذكر ومعناه السيف القاطع، الذي يكون صلباً يفتك بالأعداء في المعارك. وإسم حسام عربي كان يتداول منذ القديم، ويرمز الى حد السيف أي طرفه الحاد جداً. ويعد إسم حسام شائعاً حتى وقتنا الحاضر.

صفات حامل إسم حسام

يحمل حسام صفات الشهامة العالية التي تجعلها مقدراً ممن هم حوله.

ناجح في حياته العملية والأسرية رغم ذلك قد يكون ذكائه متوسطاً!

يكون أباً مثالياً يسعى لإسعاد أطفاله ويلبي رغباتهم، ويعاملهم بكل طيبة وحنية، حياته الأسرية صافية من التوترات ويحب جو الإستقرار الأسري.

غير متهور في إتخاذ القرارات ويدرس كل شئ بحكمة، ويكون الحذر ملازماً له في الأمور الجادة.

صافي الذهن، هادئ، واثق من نفسه، ويحدد أهدافه بنظرة ثاقبة.

يكون عبارة عن طاقة من الإيجابية ولا يعرف اليأس، متفائل بدرجة عالية. يشارك زوجته أفكاره وخططه المستقبلية ويشعر بكتلة من أحاسيس المودة تجاه شريكته لما تكون قريبة منه.

شهم، لا يعرف الكره أو الأنانية ، متعاون مع الكل، وتربطه علاقات وثيقة وقوية مع جميع معارفه.

جواز التسمية بإسم حسام

ويجوز التسمية به في الإسلام لكونه لا يحمل معناً فيه شرك بالله، ولا أي خللاً في لفظه، فهو من الأسماء الحسنة التي تشير الى القوة والشجاعة والصلابة، عندما يستخدم كإسم علم مذكر، ولا يختص بالمسيحية أو أي ملة سماية أخرى. وينتشر بنطاق أوسع في بلدان مثل مصر والعراق ودول الخليج.