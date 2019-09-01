تعرف على مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة عين شمس الجدد

قامت الإدارة العامة للشئون الطبية في جامعة عين شمس بالإعلان عن الجداول الخاصة بمواعيد الكشف الطبي لكل من الطلاب والطالبات الجدد في الجامعة ، وذلك فيما يتعلق بالعام الجامعي الجديد 2019 : 2020 ، وقد جاء ذلك تحت عناية وقيادة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وكذلك تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، هذا يأتي بالإضافة إلى إشرف السيد الأستاذ محمد الخطيب أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وأخيرًا السيد الأستاذ الدكتور أحمد الهنداوي المشرف على الإدارة الطبية ومدير مستشفى الطلبة ، وسوف نوضح لك من خلال النقاط التالية المواعيد الخاصة بالكشف الطبي للكليات.







بدء الكشف الطبي لطلاب عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن من المقرر أن يبدأ يوم غد الإثنين الموافق ٢ من شهر سبتمبر لعام 2019 ، إجراء خطوات الكشف الطبي الخاصة بكل من طلاب وطالبات كلية الطب ، وكلية الصيدلة ، وكذلك كلية العلوم ، وكلية التربية ، بالإضافة إلى كلية الآداب ، ومن المخطط أيضًا أن يبدأ توقيع الكشف الطبي للكليات تبعًا للمواعيد التالية :







طلاب وطالبات كلية طب الأسنان يوم الثلاثاء الموافق ٣ من شهر سبتمبر 2019.

يبدأ توقيع الكشف الطبى لكلية البنات يوم السبت الموافق ٧ من شهر سبتمبر 2019.

أما بداية الكشف الطبي لكل من كلية الزراعة ، وكلية الحقوق ، وكذلك كلية التربية النوعية يوم الأحد الموافق ٨ من شهر سبتمبر 2019.

و في حين أن توقيع الكشف الطبى لكل من طلاب وطالبات كلية التمريض سيبدأ يوم الأحد الموافق ١٥ من شهر سبتمبر لعام 2019.

على أن تبدأ كلية التجارة والحاسبات والمعلومات في توقيع الكشف الطبى على الطلاب والطالبات الجدد.

ومن الجدير بالذكر أن طالبات المدينة الجامعية من المقرر أن تبدأن إجراءات الكشف الطبي يوم الأحد الموافق ١٥ من شهر سبتمبر على أن يستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من شهر سبتمبر.

بينما يبدأ طلاب المدينة الجامعية بإجراءات الكشف الطبي يوم الأحد 22 من شهر سبتمبر لعام 2019 ، حتى يوم الخميس الموافق 26 من شهر سبتمبر لذات العام.