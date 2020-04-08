تعرف على موعد إعلان جداول المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي الصحف المطبوعة، يوم غدٍ الخميس، إذ يتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية على أن يختار الطالب موضوعًا واحدًا لتنفيذه بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

المشروعات البحثية

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لاستكمال شرح معايير المشروعات البحثية المطلوبة من صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والشهادة الإعدادية، بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعلان جداول مشروعات البحث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ومعايير التصميم والتقييم لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم

وبثّ وزير التعليم يوم الأحد الماضي، مقطع فيديو، لتوضيح طريقة عمل مشروعات البحث للطلبة على موقع الوزارة، كنموذج استرشادي للطلاب لطريقة عمل البحث بداية من اختيار الموضوع، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم توافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه.

البحث شرط للانقال إلى العام التالي

وأوضح الوزير أن المشروعات البحثية شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية، وأن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020، مشيرًا إلى الآتي: