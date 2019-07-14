تعرف على موعد بدء المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019 .. ومؤشرات التنسيق للجامعات الخاصة

ظهرت نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 يوم أمس السبت الموافق 14 من شهر يوليو 2019، ويتمكن مختلف طلاب وطالبات الثانوية العامة من الحصول على النتيجة سواء عن طريق موقع اليوم السابع أو من خلال وزارة التربية والتعليم، كما قد قد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن طريق مجلس الجامعات الخاصة، الحد الأدني الذي يتعلق بالقبول في مختلف الكليات وذلك فيما يتعلق بتنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019، فيذكر أن الجامعات الخاصة في الوقت الراهن تبدأ في استقبال مختلف طلاب وطالبات الثانوية العامة من أجل سحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق الخاصة بهم.

تنسيق الثانوية العامة 2019

ومن الجدير بالذكر أن قواعد تنسيق الجامعات الخاصة التي تتعلق بقبول الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية التي تعادل الثانوية العامة في كليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك خلال العام الجامعي 2019/2020 تنص على وجود نظام الشرائح، والذي يتم تحديده تبعًا للمجاميع الخاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة، ويتم ذلك عن طريق ثلاث مراحلن ويذكر أن الحد الأدنى الخاص بمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالكليات المختلفة قد اشتمل على كل من: “الطب البشرى بنسبة 95%، كما بلغ الحد الأدنى لكل من كليات طب الأسنان وكلية الصيدلة، بالإضافة إلى كلية العلاج الطبيعي نسبة 90%”، أما فيما يتعلق بكلية الهندسة فيبلغ الحد الأدنى 80%”.

انطلاق المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة خلال أيام

ومن الجدير بالذكر أنه من المخطط أن يتم بدء المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2019، من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد بعد مرور 72 ساعة على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، ومن المتوقع أن يستمر فتح باب المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة لمدة 5 أيام من بدء عملية تسجيل الرغبات.

كما قد أوضح المشرف العام على تنسيق القبول في الجامعات ورئيس قطاع التعليم داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور السيد عطا، أن عملية تنسيق القبول في مختلف الجامعات المصرية تتم من خلال موقع التنسيق والذي من المنتظر أن يفتح بابه إلى طلاب وطالبات المرحلة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 من شهر يوليو لعام 2019.