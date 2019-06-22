تعرف على موعد بداية الدراسة في الجامعات للعام الدراسي 2019-2020

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت الموافق 22 يونيه 2019، الخريطة الزمنية للعام الجامعي القادم 2019-2020، وسوف نقوم معكم من خلال موقع كلمة بعرض كافة التفاصيل الخاصة ب موعد بداية العام الدراسي القادم.

موعد بداية العام الدراسي

أشار المجلس الأعلى للجامعات في بيانه اليوم، أن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم من المقرر أن تبدأ في 21 سبتمبر 2019، على أن تستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعا كاملا، وأشار المجلس في بيانه أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 يوم 4 يناير 2020، عل أن تستمر قرابة الثلاثة الأسابيع أي تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.

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وحسب ما أوضحته الخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات فمن المقرر أن تبدأ إجازة نصف الغام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020، وتستمر لمدة أسبوعين أي حتى الخميس الموافق 6 فبراير 2020، على أن تستمر الدراسة للفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 وذلك لمدة 15 أسبوع، ومن المقرر أن يتم إجراء امتحانات أخر العام خلال شهري مايو ويونيو 2020، على أن تقوم كل جامعة بتحديد موعد الامتحانات المناسب لها، حسب طبيعة دراسة كل كلية.