تعرف على موعد تنسيق الثانوية العامة 2019

يبحث العديد من الطلاب عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 بعد ظهور نتيجة امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة التي بلغت نسبة نجاحها إلي 78.6%، وبلغ عدد الأوائل إلي 40 طالب وطالبة، فهذه من أهم المراحل تعليمية يمر بها الطالب، لإنها بناء عليها يتحدد مستقبله، وبعد معرفة كل طالب مجموعة الخاص به، يبدأ التوتر والقلق لمعرفة تنسيق الثانوية “tansik.egypt.gov.eg” والكلية التي تتناسب معه والذي يريد الالتحاق بها.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 :-

من المُقرر أن تبدأ أولي مراحل التنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بحوالي اثنان وسبعون ساعة، وفتح باب المرحلة الأولي تدوم حوالي خمسة أيام من وقت بدأ تسجيل الرغبات الخاصة بكل طالب وطالبة، لذلك يجب التأني والتريث عند اختيار الرغبات بمشاركة أولياء الأمور للتأكد من الكلية التي تتناسب معك ومع أسرتك، علماً بأت التحويل من كلية إلي كلية آخري تُحمل على الطالب مشاقة وتعب.

ومن المتوقع أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات المصرية يوم الأربعاء المُقبل الموافق 17_7_2019، وفقاً بما أعلن به “السيد عطا” المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يتم بدء تنسيق المرحلة الأولي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بــــــ 3 أيام، ثم يتمكن كل طالب وطالبة تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ويمكن أيضاً الذهاب لمعامل تنسيق القبول بالجامعات الذي يوجد في كافة محافظات مصر.

والجدير بالذكر أن يجب على الطالب ملئ 48 رغبة من الكليات والمعاهد المتواجدة على مستوي الجمهورية، بعد تحديد الحد الأدبي للشعبة الأدبية، والشعبة العلمية بقسمي علمي علوم وعلمي رياضة.