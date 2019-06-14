تعرف على موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 زراعي وصناعي وتجاري وتمريض نظام 3 و5 سنوات

سوف يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع أقسامها الزراعية والصناعية والتجارية والتمريض برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني وذلك عقب اعتمادها مباشرة ، حيث يتم حاليا بجميع المحافظات عملية المراجعة ويليها التجميع ورصد الدرجات ولحين انتهاء تلك الإجراءات ينتاب طلابنا من الدبلومات الفنية موجة من القلق والتوتر لمعرفة أسباب تأخير ظهور نتيجة الدبلومات2019 حيث انتهى طلابنا من أداء امتحاناتهم يوم 1 يونيو 2019 وقد بلغ عدد طلاب الثانوية الفنية الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية حوالى 750 ألف طالب وطالبة من الثانوية الزراعية والصناعية والتجارية نظام 3-5 سنوات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يشتد البحث في تلك الفترة من قبل طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عبر جميع المواقع الإلكترونية لمعرفة موعد إعلان نتيجة دبلوم صنايع ودبلوم تجارة وأيضا دبلوم الزراعة الدور الأول 2019 ، فمن المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال منتصف الشهر الحالي كحد أقصي عبر بوابة مركز المعلومات وبوابة التعليم الفني برقم الجلوس وهو الموقع الوحيد الذى يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلاله.

بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات 2019

وقد قام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني بمتابعة سير عملية الأمتحانات ولم يتلقى شكاوى من الطلاب حيث كانت مستوى الامتحانات كانت متوسطة، وأضاف سيادته بأن تصحيح أوراق طلاب الدبلومات الفنية يتم بكل دقة وتحت إشراف فريق كامل من المعلمين للمراجعة ورصد الدرجات.

من المنتظر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية والصناعية والتجارية والتمريض الدور الأول 2019 ببوابة التعليم الفني الموقع الرسمي خلال الأيام القادمة عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الفني لذا يرجو من طلابنا بجميع محافظات الجمهورية متابعتنا عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد من أخبار نتيجة الدبلومات والموعد النهائى لرفع نتائج الدبلومات عبر الموقع الرسمى وإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية الدور الأول.