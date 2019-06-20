تعرف على … نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني وطريقة الحصول عليها من التابلت

صرح السيد الدكتور الأستاذ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المخطط أن يتم القيام بعقد مؤتمر صحفي خلال بداية الأسبوع القادم، وذلك من أجل الإعلان عن نتيجة أولى ثانوي للعام الدراسي 2018/2019، والتي ينتظرها عدد كبير من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

نتيجة أولى ثانوي 2019

كما أعلن السيد وزير التربية والتعليم أن نتيجة كافة طلاب وطالبات الصف الأل الثانوي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في وقت واحد، سواء في حالة الطلاب والطالبات الذين قد قاموا بأداء الامتحان بشكل ورقي، أو الطلاب ممن قاموا بأداء الامتحانات بشكل إلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن كل من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي،قد قاموا بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018- 2018 الخاصة بهم، بدءًا من يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو بينما انتهت امتحاناتهم يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو الجاري.

ويذكر أن جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي قد قاموا بأداء الامتحانات الخاصة بهم بشكل إلكتروني، عن طريق استخدام أجهزة “التابلت” الخاصة بهم، وذلك باستثناء عدد 500 مدرسة لم تقم بأداء الامتحانات بشكل إلكتروني ويرجع ذلك لكون تلك المدارس، لم تكتمل البنية التكنولوجية الخاصة بها، فقام أبناء تلك المدارس بأداء الامتحانات الخاصة بهم بشكل ورقي، كما قام كل من طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات، بأداء الامتحانات الخاصة بهم بشكل ورقي أيضًا.

الحصول على نتيجة أولى ثانوي من التابلت

كما قد أوضحت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن كل طالب وطالبة بإمكانهم الحصول على النتيجة الخاصة بهم، وذلك عن طريق القيام بإدخال الكود الخاص بهم على التابلت الذي كان يقوم الطالب باستخدامه أثناء فترة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 دور مايو الترم الثاني الخاصة به، على أن يشمل ذلك كافة المحافظات.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم: