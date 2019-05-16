تعرف علي أدق تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 وشروطها والأوراق المطلوبة للمسابقة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في كل مكان، يسرنا أن نقدم لكم من خلال هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بمسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة، والمستندات المطلوبة للتقديم في المسابقة والشروط العامة للمسابقة، وهل شهادة ICDL شرط للتقديم في المسابقة أم لا، ونتمني أن ينال التقرير إعجابكم ورضاكم.

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور /محمد عمران، أن العدد المطلوب للمسابقة سوف يكون أكثر من 65 ألف معلم لسد العجر بالمدارس، وأن التقديم للمسابقة سيكون إليكترونياً عن طريق الإنترنت، وأنه سيتم تعين جزء من المترشحين في المسابقة بشكل دائم، والجزء الأخر سيكون بعقود مؤقتة حسب إحتياج العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة

شهادة المؤهل الدراسي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور. شهادة الخدمة العامة للإناث. صحيفة الحالة الجنائية. إقرار ذمة مالية. الرقم التأميني. كعب العمل.

كيفية التقديم في المسابقة

سيتم التقديم في مسابقة التربية والتعليم من خلال رابط بوابة الخدمات الإليكترونية بوزارة التربية والتعليم

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019

التقديم في المسابقة سيكون إليكترونياً عن طريق النت. تقديم الأوراق للمسابقة سيكون إليكترونياً، وبدء التقديم للمسابقة سيكون في شهر يونيو 2019. المسابقة لتعين 65 ألف معلم بجميع المحافظات. الحصول علي شهادة ICDL من المواقع الرسمية. شرط تطابق الأوراق المقدمة مع شروط المسابقة لعدم إستبعاد المتقدم. سيتم تثبيت جزء من المترشحين والجزء الأخر سيتم عمل عقود مؤقتة حسب حاجة العمل. التراجع عن شرط التربوي لكليات الأداب والخدمة الإجتماعية.

وفي نهاية التقرير نرجو أن نكون قد وفقنا في إجتهادنا وأن ينال المقال إستحسانكم ويسرنا إستفساراتكم.