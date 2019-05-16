تعرف علي نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في مصر والوطن العربي، يسعدنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019، التي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الإنتهاء من عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات من خلال لجان الكنترول المنشرة في كل المحافظات، ويتبقي فقط إعتماد السيد الدكتور طارق شوقي /وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنتيجة، للإعلان عنها في الفترة القادمة.

يعتبر إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي من أهم المواضيع التي يتم البحث عنها، من خلال محرك البحث جوجل من قبل الطلبة وأولياء الأمور، في مثل هذا التوقيت من كل عام، ويعتبر إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي هي أولي مراحل إعلان نتائج المرحلة الإعدادية .

خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019

الدخول إلي الموقع الرسمي“بوابة نتائج التعليم الأساسي“ كتابة رقم جلوس الطالب إختيار المرحلة التابع لها الطالب إختيار الصف الأول الإعدادي إختيار الفصل الدراسي الثاني قم بالضغط علي خانة عرض النتيجة ستظهر لك النتيجة بالأرقام والتقديرات

وتشير التوقعات أن نتيجة هذا العام أعلي من الأعوام السابقة، وذلك نتيجة لسياسة تخفيف المناهج التي تتبناها الوزارة، بناء علي خطة تطوير التعليم، وفي نهاية المقال أحبائنا الطلاب في كل مكان نتمني لكم جميعاً النجاح والتفوق .