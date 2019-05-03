تعرف علي “نتيجة الصف الثالث الابتدائي” لنهاية عام 2019 برقم الجلوس في القاهرة وجميع المحافظات

أدي الطلاب في الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في أغلب محافظات جمهورية مصر العربية، ومن ثم ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتائج أولادهم في أقرب وقت، وخصوصا ً بعد المعاناة التي يكبدها الأهل حتي تنقضي فترة الامتحانات، حتي يجني الطلاب وأيضا أولياء الأمور ثمرة تعبهم، ولذلك يحرص الآباء والطلاب علي البحث عن رابط النتيجة للصف الثالث الابتدائي لنهاية العام 2019، للتعرف علي المستوي الدارسي لأبنائهم في جميع المواد الدراسية، خاصةً أنها أول سنة دراسية يتناول فيها الطالب اختبار تحريري حقيقي في الصف الثالث، وسنتحدث في المقال عن الطريقة التي نحصل بها علي نتيجة الامتحانات في محافظات مصر.

نحن في الفترة المقبلة في انتظار نتيجة الصف الثالث الابتدائي في كافة المحافظات، خاصة بعد انتهاء امتحانات عدد من المحافظات كمحافظة القاهرة والإسكندرية وقنا وبعض محافظات الصعيد ومن ثم تنتهي جميع المحافظات المتبقية خلال هذا الأسبوع المقبل، حتي تصبح النتيجة معتمدة وظاهرة في جميع المحافظات قبل عيد الفطر وفي الأغلب سيتم الانتهاء من النتائج كلها



وينتظر الطلاب الذين انتهوا من امتحاناتهم ظهور النتيجة بفارغ الصبر خلال الساعات المقبلة وخصوصاً وقد بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كل مدرسة داخل الكنترول لتهيئة ظهور نتائج الطلاب في جميع المدارس في كافة محافظات مصر بعد اعتمادها.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019

يتم الإفصاح عن نتائج الصف الثالث في محافظة القاهرة، من خلال الولوج إلي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، وهو موقع مخصص لها من قبل مدير التربية والتعليم، للتيسير علي الطلاب معرفة نتائجهم، ويكون ذلك من خلال:

1- بعد الدخول علي بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

2- نقوم باختيار نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي ثم نقوم بملأ القائمة من .



3-ندخل رقم الجلوس أو القومي في المكان المحدد.



4- نقوم باختيار المرحلة الابتدائية ثم الصف الدراسي للطالب المسجل به.

5- نحدد العام الدراسي 2019 .



6-الفصل الدراسي أخر العام.

ثم نضغط علي زر عرض النتيجة.

أن شاء الله النتيجة تكون مبهجة للجميع وبالنجاح والتوفيق.

وأهم ما يميز هذا الموقع هو عرض جميع نتائج الامتحانات للطلاب، في المراحل الدراسية في المرحلة الابتدائية و المرحلة الإعدادية.



والجدير بالذكر أن هذا الرابط لا يعمل حالياً لأنهم في مرحلة التصحيح، وأيضا سوف نتناول نشر نتيجة رابط الصف الثالث في جميع محافظات مصر

ولمعرفة نتائج الصف الثالث الابتدائي في جميع المحافظات



ندخل علي موقع مديريه التربية والتعليم، ونحتاج الاسم ورقم الجلوس ذللك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الولوج إلي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم من هنا .

2- تحديد مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

3-اختيار نتائج الامتحانات.



4- إدخال رقم الجلوس.

4- الضغط علي زر النتيجة.



وفي حال ظهور النتيجة ننشر الرابط للصف الثالث الابتدائي 2019 ،وفي حالة الرغبة في معرفة الطلاب أي معلومة عن نتيجة ثالتة ابتدائي 2019، يمكنكم طرح سؤالكم أسفل المقال في التعليقات، أو رقم الجلوس والمحافظة والاسم في حالة الرغبة في استخراج النتيجة والرد عليكم.

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