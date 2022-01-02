تعطيل الدراسة والاختبارات غدا الإثنين في الكويت للطلبة

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت، عن تعطيل الدراسة والاختبارات للطلبة ليوم واحد فقط وهو يوم غد الإثنين 3 يناير 2022، وقالت وزارة التربية أن الحضور غدا الإثنين سيكون دوام طبيعي للهيئتين الإدارية والتعليمية، وجاء قرار وزارة التربية والتعليم بسبب الهطول الغزير للإمطار الذي تعرضت له كل مناطق دولة الكويت من مساء يوم السبت واستمر ليوم الأحد.

تعليق الدراسة غدا الإثنين 3 يناير 2022 للطلبة في كل مدارس الكويت الحكومية والخاصة، وتعليق الاختبارات غدا الإثنين لمراحل المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر، على ان تُصدر الوزارة إعادة جدولة لمواعيد تلك الاختبارات مساء اليوم الأحد.



كما أعلن الدكتور علي المضف عن تعطيل الدراسة للطلبة غدا الإثنين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفي الجامعات الخاصة، على أن تستمر الهيئتين الإدارية والتعليمية في الحضور.

