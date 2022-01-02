تعطيل الدراسة والاختبارات غدا الإثنين في الكويت للطلبة

بواسطة محمود عطا الله
تعطيل الدراسة غدا الإثنين في الكويت تعطيل الدراسة غدا الإثنين في الكويت

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت، عن تعطيل الدراسة والاختبارات للطلبة ليوم واحد فقط وهو يوم غد الإثنين 3 يناير 2022، وقالت وزارة التربية أن الحضور غدا الإثنين سيكون دوام طبيعي للهيئتين الإدارية والتعليمية، وجاء قرار وزارة التربية والتعليم بسبب الهطول الغزير للإمطار الذي تعرضت له كل مناطق دولة الكويت من مساء يوم السبت واستمر ليوم الأحد.

تعليق الدراسة غدا الإثنين 3 يناير 2022 للطلبة في كل مدارس الكويت الحكومية والخاصة، وتعليق الاختبارات غدا الإثنين لمراحل المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر، على ان تُصدر الوزارة إعادة جدولة لمواعيد تلك الاختبارات مساء اليوم الأحد.

كما أعلن الدكتور علي المضف عن تعطيل الدراسة للطلبة غدا الإثنين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفي الجامعات الخاصة، على أن تستمر الهيئتين الإدارية والتعليمية في الحضور.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

“قطر”.. قرار هام من وزارة التربية والتعليم مع بداية 2022

أخبار التعليم

رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2022/2021 الفصل الدراسي الأول


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.