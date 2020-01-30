تعليم القاهرة نتيجة الإعدادية 2020 موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

أعلن تعليم القاهرة نتيجة الإعدادية 2020 الفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020، وعبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي يمكن التعرف على كشف درجات الطلاب برقم الجلوس من خلال الإنترنت خلال الساعات القادمة، وفق ما جاء في البيانان الذي نشرته البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم ويتضمن توضيح رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية .

نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة هي 77.7%، وفقاً لما صدر عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من إحصائيات نتائج التربية والتعليم التي تم حصرها بعد انتهاء عملية الرصد والمراجعة، وحققت نسبة النجاح في مدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع نسبة نجاح قدرها 100%، في حين كانت نسبة نجاح المدارس الدولية 95% والإعدادية المهنية 92.5%، أعلن تعليم القاهرة عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

تشمل النتائج كذلك نشر ترتيب نسب النجاح في إدارات التربية والتعليم على مستوى المحافظة، وتصدرت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية أعلى نسبة نجاح بين باقي الإدارات، ويمكن معرفة النسبة الخاصة بها من البيانات المرفقة أدناة، وسيبدأ استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 سيتم الجلوس خلال ساعات قليلة من بوابة نتائج التعليم الأساسي، وفق تصريحات تعليم القاهرة.

رقم الاستعلام عن النتيجة بالهاتف الرضي هو 09000111 .

لإدارة تعليم القاهرة الجديدة حققت نسبة نجاح 97.6 %

المركز الثاني إدارة وسط القاهرة التعليمية بنسبة نجاح 97.4 %

المركز الثالث إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 93.8 %

المركز الرابع إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 91.8 %

المركز الخامس إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح 91.6 %

تعليم القاهرة نتيجة الإعدادية موعد تلقي التظلمات

أعلن تعليم القاهرة انه من سيتم قبول تظليمات نتيجة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول من يوم الأحد 2 فبراير وحتى 23 فبراير 2020 .