Take a fresh look at your lifestyle.


تفاصيل المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 2020

بواسطة مى صالح
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 2020 شروط المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

بعد أن أدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وظهرت نتيجتها، يبحث كلا منهم علي الكلية أو المعهد التي يرغبون بها، مع البحث عن تنسيقها، وكثيرًا من الطلاب يبحثون عن تنسيق المعاهد منها المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر و  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية واليوم سوف نقدم بعض المعلومات عن هذا المعهد، والتنسيق الخاص بهذا العام 2020، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل من المصاريف والأقسام وشروط الالتحاق.

1 تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 2020
2 مصاريف المعهد
3 عنوان المعهد
4 مؤهلات يقبلها المعهد
5 أقسام المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 2020

في العام السابق كان تنسيق المعهد 89% والتنسيق هذا العام، سوف يكون مختلف بنسبة كبيرة، اعتمادًا على نتائج الطلاب، سواء من الثانوية العامة أو الثانوي الأزهري.

مصاريف المعهد

فقد وصل إجمالي المصروفات إلي 13700 جنيه مصري، وهذا السعر من الممكن أن يتم تحديثه، ويتم معرفة ذلك من خلال متابعة موقع المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية الرسمي.

عنوان المعهد

يمكنك الذهاب إلى المعهد في العنوان: الباجور أمام مدارس الحرية للغات، طريق الاقليمي الجديد، محافظة المنوفية.

مؤهلات يقبلها المعهد

فقد صدر من وزارة التعليم العالي، أنه تم اعتماد هذا المعهد، ولا يوجد أي مشاكل به، فقد أصبح يقبل من جميع المؤهلات الثانوي العام والثانوي الأزهري، أو ما يعادلها، ولكن بعد إجراء معادلة بعض المواد الخاصة بالمعهد.

أقسام المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

يضم هذا المعهد عدة أقسام، يمكن لجميع الطلاب الاختيار منها، بعد دراسة السنة الأولى والتي تسمي إعدادي هندسة؛ وهذه هي أقسام المعهد:

  • قسم الهندسة المعمارية.
  • قسم التشييد والبناء.
  • قسم هندسة حسابات.

مدة الدراسة في المعهد خمسة سنوات وبعدها يحصل الطالب على درجة البكالوريوس.

مى صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر| شروط التقديم والتخصصات المتاح دراستها…

أخبار التعليم

مصاريف المعهد العالي للغات بالمنصورة والدرجة العلمية التي يمنحها

أخبار التعليم

توقعات تنسيق الثانوية العامة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2020/2021 المقبل

أخبار التعليم

تفاصيل وشروط التقديم لمعهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي

أخبار التعليم

مصروفات المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية_السيوف

أخبار التعليم

“هنا” شروط المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق والمصاريف المقررة

أخبار التعليم

تخصصات معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر ورقم الهاتف

أخبار التعليم

“تفاصيل” المعهد التكنولوجي العالى بالعاشر من رمضان 6 اكتوبر .. الهندسة…

أخبار التعليم

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ..الأقسام والمصاريف وشروط الالتحاق

أخبار التعليم

مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية وشروط الالتحاق


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.