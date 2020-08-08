تفاصيل المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 2020

بعد أن أدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وظهرت نتيجتها، يبحث كلا منهم علي الكلية أو المعهد التي يرغبون بها، مع البحث عن تنسيقها، وكثيرًا من الطلاب يبحثون عن تنسيق المعاهد منها المعهد العالي للعلوم الإدارية ب6 أكتوبر و المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية واليوم سوف نقدم بعض المعلومات عن هذا المعهد، والتنسيق الخاص بهذا العام 2020، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل من المصاريف والأقسام وشروط الالتحاق.

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 2020

في العام السابق كان تنسيق المعهد 89% والتنسيق هذا العام، سوف يكون مختلف بنسبة كبيرة، اعتمادًا على نتائج الطلاب، سواء من الثانوية العامة أو الثانوي الأزهري.

مصاريف المعهد

فقد وصل إجمالي المصروفات إلي 13700 جنيه مصري، وهذا السعر من الممكن أن يتم تحديثه، ويتم معرفة ذلك من خلال متابعة موقع المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية الرسمي.

عنوان المعهد

يمكنك الذهاب إلى المعهد في العنوان: الباجور أمام مدارس الحرية للغات، طريق الاقليمي الجديد، محافظة المنوفية.

مؤهلات يقبلها المعهد

فقد صدر من وزارة التعليم العالي، أنه تم اعتماد هذا المعهد، ولا يوجد أي مشاكل به، فقد أصبح يقبل من جميع المؤهلات الثانوي العام والثانوي الأزهري، أو ما يعادلها، ولكن بعد إجراء معادلة بعض المواد الخاصة بالمعهد.

أقسام المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

يضم هذا المعهد عدة أقسام، يمكن لجميع الطلاب الاختيار منها، بعد دراسة السنة الأولى والتي تسمي إعدادي هندسة؛ وهذه هي أقسام المعهد:

قسم الهندسة المعمارية.

قسم التشييد والبناء.

قسم هندسة حسابات.

مدة الدراسة في المعهد خمسة سنوات وبعدها يحصل الطالب على درجة البكالوريوس.