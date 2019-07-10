اليوم نستعرض معكم مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2019/ 2020 بكل أنواع الكليات العلمية والأدبية والتي كثر التساؤل عليها من أولياء الأمور وذلك لإرتفاع قيمتها، كما أعلنت مصروفات جامة 6 أكتوبر لكافة الكليات بها وهذه تكون جامعة خاصة معتمدة من وزارة التربية التعليم العالي ومعادلة عن طريق المجلس الأعلى للجامعات وعن طريق جميع النقابات التي سوف يلتحق بها الطالب أو الطالبة بعد تخرجهم.
والجدير بالذكر أن جامعة 6 أكتوبر تأسست بالقرار الجمهوري الذي يأخذ رقم 243 لسنة 1996 كما أنها مقيدة في إتحاد الجامعات العربية، والجامعة مساحتها حوالي 40 فداناً في مدينة 6 أكتوبر وتحتوي على 14 كلية، وبها مستشفى وفندقين تعليميين ومكتبة والفنادق أحدهما للسكن الطلابي الخاص بالذكور والأخر للسكن الطلابي الخاص بالفتيات كما أن الجامعة تحتوي على منشآت وملاعب رياضية على بعد 150م من الحرم الجامعي.
تفاصيل جامعة 6 أكتوبر 2019/ 2020 O6U UNIVERSITY
في الأيام القليلة المقبلة من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة، والملايين من الطلاب وأولياء الأمور في انتظارها لأن على أساسها سيتم بعد ذلك اختيار الجامعة عن طريق تحديد المجموع، وذلك للإستكمال المسيرة التعليمية بالجامعات الحكومية أو الخاصة، وهذه مصروفات الكليات بـ جامعة 6 أكتوبر لعام 2019/2020.
|الكلية
|المصروفات
|كلية الطب والجراحة
|94,250 ألف جنيه
|كلية طب الأسنان
|71.810 ألف جنيه
|كلية العلاج الطبيعي
|51390 جنيه
|كلية العلوم الطبية التطبيقية
|33155 جنيه
|كلية الهندسة
|46200 جنيه
|كلية الفنون التطبيقية
|29,700 ألف جنيه
|كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
|25600 جنيه
|كلية الإعلام وفنون الاتصال
|33600 جنيه
|كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي
|37700 جنيه
|كلية الاقتصاد والإدارة عربي
|25360 جنيه
|كلية اللغات والترجمة للشعبة الإنجليزي
|22610 جنيه
|كلية التربية إنجليزي
|19635 جنيه
|كلية التربية (اللغة العربية – رياض أطفال)
|14025 جنيه
|كلية السياحة وإدارة الفنادق
|15820 جنيه
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