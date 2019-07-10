اليوم نستعرض معكم مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2019/ 2020 بكل أنواع الكليات العلمية والأدبية والتي كثر التساؤل عليها من أولياء الأمور وذلك لإرتفاع قيمتها، كما أعلنت مصروفات جامة 6 أكتوبر لكافة الكليات بها وهذه تكون جامعة خاصة معتمدة من وزارة التربية التعليم العالي ومعادلة عن طريق المجلس الأعلى للجامعات وعن طريق جميع النقابات التي سوف يلتحق بها الطالب أو الطالبة بعد تخرجهم.

والجدير بالذكر أن جامعة 6 أكتوبر تأسست بالقرار الجمهوري الذي يأخذ رقم 243 لسنة 1996 كما أنها مقيدة في إتحاد الجامعات العربية، والجامعة مساحتها حوالي 40 فداناً في مدينة 6 أكتوبر وتحتوي على 14 كلية، وبها مستشفى وفندقين تعليميين ومكتبة والفنادق أحدهما للسكن الطلابي الخاص بالذكور والأخر للسكن الطلابي الخاص بالفتيات كما أن الجامعة تحتوي على منشآت وملاعب رياضية على بعد 150م من الحرم الجامعي.

تفاصيل جامعة 6 أكتوبر 2019/ 2020 O6U UNIVERSITY

في الأيام القليلة المقبلة من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة، والملايين من الطلاب وأولياء الأمور في انتظارها لأن على أساسها سيتم بعد ذلك اختيار الجامعة عن طريق تحديد المجموع، وذلك للإستكمال المسيرة التعليمية بالجامعات الحكومية أو الخاصة، وهذه مصروفات الكليات بـ جامعة 6 أكتوبر لعام 2019/2020.