تفاصيل خطة امتحانات الثانوية العامة: التأجيل لـ3 فئات من الطلاب

تنطلق امتحانات الثانوية العامة بعد نحو 3 أسابيع، فيما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع خطة محكمة تدير من خلالها هذه الامتحانات دون أي مشكلات قد تواجهها، خصوصًا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وما تتطلبه من إجراءات خاصة لحماية الطلاب والطالبات من الإصابة بالفيروس التاجي.

وكشفت مصادر مصادر بالوزارة عن ملامح هذه الخطة التي يجري تطبيقها من أول يوم امتحانات في 7 يونيو المقبل، إذ إن اللجنة لن يدخلها سوى 14 طالبًا على أقصى تقدير، كما سيراعى المسافة التي يقطعها الطالب أو الطالبة من منزله إلى مقر اللجنة بحيث لن تتعدى 15 أو 20 كيلومترًا.

خطة امتحانات الثانوية العامة

وتهدف خطة وزارة التعليم بشأن إدارة امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي “2019-2020″، إلى الحفاظ على حق جميع الطلاب في درجاتهم الفعلية في المواد كافة، إذ إن الطالب الذي تظهر عليه أي أعراض مرضية أو الاشتباه في إصابته بأي فيروسات وبائية مثل كورونا، خصوصًا إذا كانت درجة حرارته مرتفعة، لن يدخل اللجنة طوال الامتحانات وفي الوقت نفسه يؤديها دور ثان بالدرجات الفعلية لكل مادة دون أي نقصان.

ونفس مصير الطلاب المرضى يلاقيه زملاؤهم الذين يسكنون في مناطق ضرب عليها الحجر الصحي، ولم يتمكنوا من الخروج، إذ يدخلون امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية وليس نصف الدرجة فقط، إذ يجري وقف الامتحانات في هذه المناطق.

خطة امتحانات الثانوية العامة

وفي سياق الحديث عن تفاصيل خطة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، فوفقًا للمصادر، فإن الطلاب الذين لديهم أقارب وفرض عليهم عزل صحي يدخلون الامتحانات أيضًا في الدور الثاني ويحصلون على الدرجات الفعلية، وبالتالي يكون هناك ثلاث فئات سيؤجل لها الامتحانات، مشيرة إلى أن ضرورة توفر 3 أشياء في جميع اللجان هي: