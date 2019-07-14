تفاصيل مصاريف جامعة مصر الدولية 2019-2020

تعد جامعة مصر الدولية أحد الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة زاد البحث عن مصاريف جامعة مصر الدولية وتفاصيل الالتحاق وأهم الكليات، تقع الجامعة في الكيلو 69 في طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وتضم سبع جامعات من بينهم كليات القمة على عكس جامعة 6 أكتوبر التي تضم 14 جامعة .

نبذة على جامعة مصر الدولية

تشارك جامعة مصر الدولية MIU في الكثير من البرامج الأكاديمية مع أهم الجامعات الأوروبية والأمريكية مما يتيح للطلاب فرص التعرف على السوق العالمي للعمل، كما توفر المهارات المعرفية اللازمة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل بجانب اعتماد كافة برامجها الأكاديمية تدمج بين نظام التعليم المصري والغربي وتقدم دورات تعليمية جديدة قائمة على أحدث المنهجيات الحديثة مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

وتمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويوجد برامج دراسية مرنة للدراسات العليا، كما تلتزم جامعة مصر الدولية بتطوير ودعم برامجها الأكاديمية وأنشطتها البحثية من خلال دمج البحوث التربوية والعلمية مع خدمة المجتمع، وتأهيل طلابها للقيام بأدوار قيادية في مختلف المهن، والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

على المستوى الدولي، تلتزم MIU بالتعاون مع العديد من الجامعات ذات السمعة الطيبة في جميع أنحاء العالم لتنويع برامجها وتأهيل خريجيها لتلبية احتياجات سوق العمل والمنافسة على الصعيد الدولي.

مصاريف جامعة مصر الدولية MIU

أعلنت جامعة مصر الدولية MIU عن مصاريف الدراسة في أكاديميتها على النحو التالي :

مصاريف كلية طب الأسنان 104 ألف جنية مصري .

مصاريف كلية الصيدلية في جامعة مصر الدولية 84 ألف جنية مصري .

مصاريف كلية الهندسة وفن العمارة 70 ألف جنية

مصاريف كلية الحاسبات ونظم المعلومات 54 ألف جنية.

مصاريف كلية الاقتصاد والإدارة 70 ألف جنية.

مصاريف كلية الألسن 50 ألف جنية .

مصاريف كلية الإعلام وعلوم الاتصال 70 ألف جنية .

على أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال الصفحة الرسمية على موقع الجامعة ، ويمكن مراسلة جامعة مصر الدولية عبر البريد الإلكتروني الخاص بها ([email protected]).

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة مصر الدولية

شهادة الثانوية العامة وبيان درجات الطالب معتمد من الإدارة التعليمية .

عدد ستة صور شخصية للطالب 4في 6

صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر .

نموذج 2 جند للطلاب الذكور .

موقف الطالب من التجنيد إن كان أكبر من 18 عام .

للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الدول الأجنبية أو العربية إحضار أصل الشهادة موثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالدولة التي حصلوا على الشهادة منها .

بذلك نكون قد قدمنا مصاريف جامعة مصر الدولية لعام 2019-2020م والأوراق اللازمة للالتحاق بها على أن نتابع معكم موعد تقديم المنح المجانية في جامعة مصر الدولية فور الإعلان عنها .