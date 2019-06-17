تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نظامي  3 و 5 سنوات (زراعي – صناعي – تجاري – فندقي)

نتابع تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نظامى 3 و 5 سنوات (زراعي – صناعي – تجاري – فندقي) ونقدمها لكم لحظة بلحظة، حيث اقتربت عمليات التصحيح على الانتهاء في مختلف محافظات الجمهورية، بعدما كانت نهاية امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني لجميع الشعب في 1 يونيو الجاري، وحاليًا يبحث الطلاب وأولياء الأمور على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2019 أو نتيجة دبلوم تجارة 2019 أو نتيجة دبلوم فنادق 2019 أو نتيجة دبلوم زراعة 2019.

أوصى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المسئولين بمتابعة دورية على جميع لجان أعمال الكنترول في مختلف المحافظات تمهيدًا للتصديق على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامى 3 و 5 سنوات وتحديد موعد إعلانها.

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمر حوالى 750 ألف طالب ممن أدو امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بنظامى 3 و 5 سنوات ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي) بحالة من التوتر والقلق باحثين في كل مكان عن تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للاطمئنان على درجاتهم قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة وهى الجامعات والمعاهد المختلفة، بينما تعتبر نتيجة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات تعليم فوق متوسط وهناك نظام المعادلات وهى اختبارات يخوضها الطلاب وبعد اجتيازها يتمكنون من الالتحاق بالجامعات المصرية للفرقة الثانية وليس الأولى.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

والجدير بالذكر أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني نظامى 3 و 5 سنوات ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي ) في مختلف محافظات الجمهورية، سوف يكون أول يوليو المقبل.

وبعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019برقم الجلوس نقدم لكم كل ما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2019 حيث يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من الالتحاق بالكليات العلمية مثل كليات الطب والهندس والتمريض أو الالتحاق بمختلف الأقسام الأدبية في الجامعات المصرية وفق مجموعهم في النتيجة والتنسيق المتاح للجامعات.