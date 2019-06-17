تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودان

نقدم لكم تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس ، حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في السودانية للعام 2019 حيث من المرتقب الإعلان عن نتائج الثانوية السودانية 2019 خلال ساعات قليلة، وذلك بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السودان علي شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع وزارة التربية السودانية، من اجل معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس 2019.

تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس

أفادت بعض المصادر المقربة من وزارة التربية والتعليم بالسودان بان جميع أعمال التصحيح والمراجعة انتهت بشكل رسمي، وسوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية من قبل السيد وزير التربية والتعليم السودان خلال سويعات قليلة، حيث سيتم رفع نتيجة امتحانات الثانوية السودانية 2019 لكي يستعلم جميع الطلاب في بجميع الولايات السودانية عن درجات النتيجة والمجموع الكلي، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة السودانية الاستعلام عن النتيجة من خلال ترك أرقام جلوسهم بالتعليقات أو من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة عن طريق الرابط الإلكتروني التالي.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودان

من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية السودانية يمكن الدخول علي صفحة النتائج من اجل البحث عن الدرجات برقم الجلوس، وفي حالة عدم قدرتكم في الحصول علي النتيجة يمكن ترك بياناتكم بالتعليقات وسوف نوفيكم بالتفاصيل فور الإعلان عنها رسميا، مع تمنياتنا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.