تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية sudanresults

ننشر تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2019 والتي تم اعتمادها مساء اليوم، وتعلن عبر موقع وزارة التربية السودانية البوابة الرسمية لاستخراج نتائج امتحانات الثانوية السودانية بالرقم الوطني، ونضع لكت ما صدر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة القوى الوطنية المعنية بالقطاع التعليمي، وممثلي بعض الصحف و القنوات الفضائية، وتم وضع نسبة النجاح العامة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في السودان، وإحصائيات الطلاب والطالبات نت حيث عدد الجالسين في مختلف الشهادات والشعب، ونسبة النجاح في المواد الدراسية، وعدد وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى جميع الولايات السودانية.

وكيل وزارة التربية والتعليم في جمهورية السودان تحدث من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، تحدث فيه عن بلوغ نسبة النجاح 74.9% للمدارس الحكومية، وسنرفق بيان يحمل بعض التفاصيل ونسبة النجاح التي تحققت فس شهادة نهاية مرحلة التعليم العام والتي تمنح الطالب عدد من الحقوق ليكون مؤهلاً للمنافسة في الدخول إلى مراحل التعليم الجامعي، وستشمل الإحصائيات التي توضيح تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية 2019 للتعليم الثانوي الاكاديمي والدراسيات الإسلامية والتعليم الفني

تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2016

وقائع المؤتمر الصحفي وبعد التفاصيل التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في السودان وسنضع لكم رابط النتائج بالرقم الوطني، وكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2019 .

عدد المراكز 3873 مركز وان عدد المسجلين بلغ 529756 طالب وطالبه وان الذين جلسوا لهذا العام بلغ 517619 طالب وطالبة مؤكدا ان عدد الجالسين في المدارس الحكومية بلغ 172174 طالب وطالبة وعدد الناجحين بلغ 127669 بنسبة نجاح بلغت 74.9% فيما جلس للمدارس الخاصة 158340 طالب وعدد الناجحين 114365 بنسبة نجاح بلغت 72.2% مشيرا الي ان عدد الجالسين في اتحاد المعلمين 142112 نجح منهم 92889 بنسبة نجاح بلغت 65.4% وجلس 29923 من المنازل بلغ عدد الناجحين 21631 بنسبة نجاح بلغت 72.3% . عدد البنات الجالسين بلغ هذا العام 267652 طالبة بنسبة نجاح بلغت 72.2% و234897 من البنين نجح منهم 163336 بنسبة نجاح بلغت 69.5% مشيرا الي 2299 جلسوا للامتحانات من خارج السودان في 14 مركز نجح منهم 1565 طالب وطالبة.

رابط نتائج امتحانات الشهادة السودانية

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