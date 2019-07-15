تفاصيل نظام الدراسة و مصاريف الجامعة الروسية 2019-2020

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يبحث الجميع عن مصاريف الجامعة الروسية وخاصة أن الآباء يبحثون عن مستوى تعليم جيد للطلاب بجانب كمناهج دراسية عالية الجودة مثل المقدمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات الخاصة الأخرى ولكن بسعر أقل مثل مستوى جودة التعليم المقدم في الجامعة المصرية الروسية .

نبذة عن الجامعة الروسية

بدأت الجامعة الروسية الدراسة عام 2006م تقع الجامعة في مدينة بدر على طريق السويس القاهرة ، تم إنشاء الجامعة المصرية الروسية بالتعاون مع أفضل الجامعات الروسية وتقدم برامج ومناهج أكاديمية متميزة وتتيح للطلاب فرص التدريب في روسيا في التدريب الصيفي وبعد التخرج على عكس جامعة مصر الدولية تمنح منح دراسية بعد التخرج فقط .

مصاريف الجامعة الروسية 2019-2020

مصاريف كلية طب الفم والأسنان 40 ألف جنية للمصرين .

مصاريف كلية الصيدلية 31 ألف جنية للمصرين .

مصاريف كلية الهندسة 24 ألف جنية للمصريين .

مصاريف كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 17500 ألف جنية للمصريين .

علمًا بأنه يتم تسديد مبلغ 500 جنية كرسوم لطلب الالتحاق بالجامعة المصرية الروسية.

الاتصال بالجامعة الروسية

نظام الدراسة في الجامعة الروسية

كلية الصيدلة: وتمنح شهادة بكالوريوس الصيدلة والأقسام العلمية فيها هي : الصيدلانيات، والميكروبيولوجي والمناعة ، وعلم الأدوية والسموم ، والعقاقير، والكيمياء الحيوية، الكيمياء الصيدلية الطبية والكيمياء التحليلية الصيدلية، يتطلب دراسة 177 ساعة معتمدة لإتمام التخرج مع 4 ساعات لدراسة اللغة الروسية ومدة الدراسة خمس سنوات مقسمة على عشرة فصول دراسية، وجميع المقررات بالتعاون مع جامعات روسية عريقة.

كلية طب وجراحة الفم والأسنان: إجمالي عدد الساعات الدراسية المعتمدة 191 ساعة معتمدة مع تدريبات معملية أو إكلينكية لمدة 2-3 ساعات في الأسبوع، والدراسة باللغة الإنجليزية لكافة المقررات الطبية.

كلية الهندسة: وتشمل خمسة برامج أكاديمية وهي هندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة الاتصالات، وهندسة التشييد، والهندسة المعمارية، وهندسة محطات الطاقة النووية، وهذا التخصص تقوم الجامعة الروسية بتدريسه بالتعاون مع جامعة تومسك البوليتيكنيكية الحكومية الروسية، ومدة الدراسة خمس سنوات وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، ويقسم كل عام دراسي إلى فصلين ومدة كل فصل 15 أسبوع.

كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات: وتمنح بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال أقسام ( الإدارة – التسويق – إدارة الموارد البشرية – التمويل )، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة، وبكالوريوس العلوم في الاقتصاد، وبكالوريوس العلوم السياسية. يتم التدريس أيضًا بنظام الساعات المعتمدة .

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة الروسية

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها موثقة من الخارجية والسفارة .

صورة من شهادة الميلاد.

نموذج 2 جند للذكور.

البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

عدد 6 صور شخصية 4 في 6 للطالب.

تسديد مبلغ 500 جنية رسوم استمارة الالتحاق في شئون الجامعة.

علما بأن الجامعة الروسية ERU سوف تُعلن عن التنسيق الداخلي الخاص بها عقب الإعلان عن تنسيق الجامعات الحكومية ويتم قبول الطلاب في كليات الجامعة المصرية الروسية وفقًا للمجموع والنسب المحدد للشهادات العربية أو الأجنبية.