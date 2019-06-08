تفصلنا ساعات علي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 بوابة الأزهر الإلكترونية

ساعات قليلة تفصلنا علي اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني، حيث صرح مصدر مسئول أن خلال 48 مقبلة سوف تعتمد نتائج الإعدادية والابتدائية نهاية العام من شيخ الأزهر ورئيس قطاع المعاهد التعليمية، يذكر أن نتائج أبناؤنا في الخارج قد اعتمدها شيخ الأزهر قبل عيد الفطر المبارك، كما يبلغ عدد الطلاب الذين أدو الامتحانات 451 ألف طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية، كشف رئيس قطاع المعاهد أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تمت بكل دقة وشفافية حيث مستقبل الطلاب هي الأولوية الأولي لنا.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019
يترقب طلاب الشهادة الإعدادية نتائج الاختبارات بكل قلق، حيث يمكن الاستعلام عن الشهادة الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عن طريق رقم الجلوس، ينتقل الطلاب إلي مرحلة جديدة وصعبة بعد بلوغ الشهادة الإعدادية، المرحلة الثانوية هي الأصعب في مرحلة التعليم الأساسي.
تسهيلاً علي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 يمكنكم وضع رقم الجلوس عبر تعليقات المقال، وسيتم نشر النتائج فور اعتمادها.
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