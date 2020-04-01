تفعيل شريحة التابلت عن طريق التواصل مع خدمة عملاء شركة وي – المصرية للاتصالات

بدأت شركة وي – المصرية للاتصالات في تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع الإدارات التعليمية على محافظات مصر، منذ لأول من أمس الإثنين، بالتنسيق مع وزارة التربية و التعليم، تفاديًا للزحام في فروع ومراكز مبيعات الشركة، وتماشيًا مع إجراءات الحكومة في منع التجمعات خوفًا من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي من المنزل يوم الأحد المقبل 5 أبريل 2020، وذلك عبر أجهزة التابلت، مؤكدًا أن الاختبارات لن تأتي خارج هذا المنهج المحدد حتى 15 مارس الماضي.

تفعيل شريحة التابلت لطلاب أولى ثانوي

ويبحث كثير من الطلاب في الصف الأول الثانوي عن أرقام شركة وي – المصرية للاتصالات، للتواصل مع خدمة عملاء الشركة من أجل معرفة تفعيل شريحة التابلت، استعدادًا لأداء الاختبارات التجريبية المقررة عليهم بعد أيام، إذ يمكن الاتصال بالشركة على الأرقام التالية:

من أي خط أرضي علي رقم (111).

من أي محمول على رقم (01555000111).

من أي شبكة أخرى فودافون أو أورانج أو اتصالات عن طريق رقم (19777).

من خلال الموقع الرسمي للشركة.

وبالنسبة لتفعيل شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي لأداء الاختبارات التجريبية يوم الأحد المقبل 5 أبريل 2020 من المنزل فقد أوضحت شركة وي – المصرية للاتصالات أنه يمكن عن طريق اتباع الخطوات التالية: