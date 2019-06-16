تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 برقم الجلوس “التسلسل” عبر موقع بنك المعرفة LMS

يتابع اعلان نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس2019 الترم الثاني، جميع أبناء اولى ثانوي في جميع محافظات مصر، حيث يهتم كثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي العام بتفقد إشعارات التابلت وخدمة مركز المعلومات كل ساعة، نتيجة توارد أنباء عن إعلان نتائج اولى ثانوي خلال اليوم، ولكن وردت أنباء جديدة بخصوص نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، وهي أنه يتم حالياً استقبال نتائج الطلاب الورقية من خلال بنك المعرفة، وتم إتاحه اليوم وغداً لاستقبال النتائج من جميع المديريات المختلفة ثم بعدها يتم رصد درجات الطلاب واعتمادها من وزير التربية والتعليم خلال أيام.

نتيجة اولى ثانوي:

تم تأخير إعلان نتائج الصف الأول الثانوي هذا العام، نتيجة انقسام الطلاب الممتحنين فبعضهم قد امتحنوا عبر التابلت، والبعض الآخر امتحنوا ورقياً والبعض الثالث الذين امتحنوا الاثنين معاً، فقد ظهرت عدة مشاكل أثناء رصد درجات طلاب اولى ثانوي الترم الثاني2019، ولذلك أخذت وزارة التربية والتعليم وقتها الكافي في التصحيح ورصد درجات الطلاب، ليحصل جميع الطلاب على حقهم، وسوف يتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني عما قريب فور الانتهاء من عملية رصد درجات الطلاب، بموقع بنك المعرفة حيث تتم عملية رصد الدرجات في الوقت الحالي.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس:

بلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام عدد 581 ألف و355 طالب وطالبة، في جميع أنحاء الجمهورية منهم من أدى الامتحانات بالتابلت وحوالي 500 مدرسة قد تم تأدية الامتحانات بها ورقياً، حيث انتهت أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب اولى ثانوي منذ مساء الأمس، وتم إخطار الوزارة بذلك ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني خلال الفترة القادمة، وسوف نعلمكم باستمرار أخبار نتائج الصف الأول الثانوي في متابعة مستمرة دائما من موقع” كلمة دوت اورج”.