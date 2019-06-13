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تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط “نتيجة اولي ثانوي” جميع روابط الاستعلام رسمياً

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط “نتيجة اولي ثانوي” جميع روابط الاستعلام رسمياً
الفئات والمواد ذات الامتحانات الورقية

تتابعون آخر أخبار وتصريحات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم بكافة المحافظات والإدارات التعليمية، فقد انتهت امتحانات آخر العام يوم في الأول من يونيو وذلك مع نهاية امتحانات الدبلومات الفنية، وتسود حالة من القلق والتوتر نتيجة ترقب الطلاب وأولياء الامور لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وفي المدارس، وقد شهدت امتحانات اولي ثانوي عام العديد من المشاكل التي لم يعهدها الطلاب من قبل، حيث واجه الطلاب صعوبات في الدخول علي منصة الامتحان، وأدت العديد من المدارس الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية، وقد كانت هذه أول مرة التي يواجه فيها الطلاب اسئلة من خارج المنهج وتتطلب فهم أكثر من الحفظ، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 وسنتابع معكم جميع الأخبار في هذه المقالة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول نتائج الطلاب 2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس إلكترونيا، حيث يتسلمها الطلاب علي التابلت، أو يمكن الاستعلام بأي هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر عبر الدخول علي الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي 2019 ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم

عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يمكنكم التوجه إلي صفحة نتائج الطلاب، ويتم اختبار السنة الدراسية وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للإستعلام ثم النقر علي بحث.

تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط "نتيجة اولي ثانوي" جميع روابط الاستعلام رسمياً
نتيجة اولي ثانوي 2019 ترم باني بالاسم ورقم الجلوس نتائج الصف الأول الثانوي الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عام

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

  1. بوابة الثانوية العامة المصرية
  2. موقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

عند اظهار نتيجة الصف الاول الثانوي ستظهر نتيجة الطالب ولكن ليست بالدرجات، بل بالتقدير العام لكل مادة والتقدير النهائي للطالب، وإذا حصل الطالب في اي مادة من المواد المقررة علي “راسب” أو أقل من 50% فإنه يتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني ستكون إلكترونية مثل الدور الأول.

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

  • امتياز: 100% – 85%
  • جيد جداً: 85% – 75%
  • جيد: 75% – 65%
  • مقبول: 65% – 50%
  • ضعيف: 50% – 35%
  • ضعيف جداً: 35% – 0%

وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد وحصري حول نتيجة اولي ثانوي 2019 وجميع تفاصيل نتائج اولي ثانوي الترم الثاني، يرجي ترك جميع التساؤلات في التعليقات وسنوافيكم بالرد في اسرع وقت ممكن

تابع ايضا

  1. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS الرسمي “نظام التابلت”
  2. بوابة الثانوية العامة المصرية| متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم
  3. azhar eg results| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس “جاري رفع النتيجة”
  4. “استعلام” نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 كل المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة المصرية LMS

أخبار نتيجة ولي ثانوي

قال وزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد ناجح جدا بالنسبة لإجابات الطلاب، حيث أنهم قد ابهروا المصححين بالإجابات المميزة ، وأكد طارق شوقي أنه في العام القادم سيتم تجنب جميع الأخطاء والمشاكل التي حدثت هذا العام مع دفعة اولي ثانوي 2020 ودفعة الثاني الثانوي 2020.

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صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.

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أكد وزير التعليم أن في الأعوام القادمة سيزول كل القلق والتوتر من الطلاب، حتي أنهم سيقوموا بالذهاب إلي السينما ليلة الامتحان، وهذا لأهم سيضمنوا النجاح في اختباراتهم، وسنتابع معكم كل جديد حول نتيجة اولي ثانوي، يرجي الاحتفاظ بالمقالة لسهولة العودة إليها ومعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

  • الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
  • اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
  • النقر علي “عرض النتيجة”

لم يتم إعلان اي أخبار جديدة حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لأي من محافظات الجمهورية، ولم تنتهي أعمال التصحيح للأمتحانات الالكترونية والورقية حتي الآن، وسنوافيكم بجميع الأخبار والتصريحات الرسمية من وزير التربية والتعليم الفني الاستاذ طارق شوقي في هذه المقالة، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يتم إبلاغكم فور إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس كما سنوافيكم بتفاصيل نسبة نجاح الصف الأول الثانوي 2019.

يرجي متابعة هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج الاخباري المصري وذلك لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم وأيضا عبر موقع “الوطن” أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.

عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

التعليقات

  3. يا جماعة انا من محافظة الدقهلية والامتحانات كانت زبالة والمدرسين لما علموا قالوا ٥٥ شايل كيمياء و٦٠ فيزياء و١٠ فرنساوي بس هم نجحوا الكل

    رد

    2. وحتى لو ظهرت ايه هيحصل يعنى ما احنا كدة كدة ناجحين كلنا

  89. هو عمو إلى بيقول بعد انتهاء من تصحيح الامتحان بقالك ساعه بتقول كدا خنقتني ايوه احنا عارفين ان بعد التصحيح بيقولوا النتيجه احن عاوزين نعرف هيخلصوا امتا

    رد

  103. أنا واجهت كثير من المشكلات فى الامتحان وهى
    القلم مرضيش يكتب فى امتحان الرياضيات الكيمياء الاحياء الجغرافيا
    وأيضاً لوحة المفاتيح تعطلت معاى فى امتحان الفرنساوى و معرفتش أكتب وسبت أسئلة بسبب ذلك
    وأيضآ فى أمتحان الانجليزي الامتحان أختفى كذا مرة من عندى وده قلقنى ووتر نى جداً
    وفى أمتحان الجغرافيا كنت حاطه الورقة اللى فيها الاكواد فى الكتاب بتاع مادة الفرنساوى وأنا نسيت وطلعت كتاب الفرسناوى فبالتالى نسيت الورقة وذهب للمدرسة المسؤلة لم تستطيع أن تعطينى كود مادة الجغرافيا من موقع الوزارة لان الموقع كان واقع و امتحنت بكود زميلتى وعملولى محضر و قلقت جدا و أغمى عليا و توترت بس حليت المهم أنتم-أزاى هتعرفوا هذه الاشياء فى أعتبار التصحيح والأساتذة لم يدون هذا وشكراً

    رد

    1. والله أنا كمان شبه ما زيك القلم مرضيش يكتب والتابلت علق في امتحان الكيمياء والرياضة وجيت أسلم امتحان الفلسفة اختفي وأعصابي باظت أما عن ورقة الاكواد فكنا شيلين ورقة في المدرسة غير اللي معانا

    5. مفيش تعب بيروح على الفاضى طالما ذكرنا وتعبنا ربنا يقف معانا علشان ربنا قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا صدق الله العظيم ربنا ان شاء الله هيوفقنا وهيكون دفعة اولى ثانوى كلها دكاتره ومهندسين ان شاء الله

    6. الكلام اللي ي طبق لو النظام عادل لكن دلوقت كلوا زي بعضوا المذكرش زي المذاكر و احسن منه كمان مستميا ايه من وزير بيقول هخلي الطالب يبقي عنده امتحان بكرة و يروح السينما

    7. يا اسراء متخافيش لان الحال واحد بعد ما تظهر وقبل ما تظهر كدا كدا رايحين في سبعة متخافيش اوي انا كنت مرعوبة بس ملهاش حل غير انك تطنشي علشان متزعليش

  135. نظام فاشل و المصحف مفكر كدة عمل حاجة حلوة معرفش انه كده بيزيد كثافة السكان عشان محدش هيدخل ولادة ثانوى و هيجوزوهم بقا وهما صغيرين ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد والدنيا تضيع

    رد

    3. الوزير عايز يطور التعليم يا حضره الوزير مش لمل تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح الدرسه وكأنينا حيوانات لمل المدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صضيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء

    4. الوزير عايز يطور التعليم يا حضرت الوزير مش لمل تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح الدرسه وكأنينا حيوانات لمل المدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صضيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء

    5. الوزير عايز يطور التعليم يا حضرت الوزير مش لما تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح المدرسه وكأنينا حيوانات لماالمدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صغيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء

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