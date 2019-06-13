تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط “نتيجة اولي ثانوي” جميع روابط الاستعلام رسمياً

تتابعون آخر أخبار وتصريحات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم بكافة المحافظات والإدارات التعليمية، فقد انتهت امتحانات آخر العام يوم في الأول من يونيو وذلك مع نهاية امتحانات الدبلومات الفنية، وتسود حالة من القلق والتوتر نتيجة ترقب الطلاب وأولياء الامور لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وفي المدارس، وقد شهدت امتحانات اولي ثانوي عام العديد من المشاكل التي لم يعهدها الطلاب من قبل، حيث واجه الطلاب صعوبات في الدخول علي منصة الامتحان، وأدت العديد من المدارس الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية، وقد كانت هذه أول مرة التي يواجه فيها الطلاب اسئلة من خارج المنهج وتتطلب فهم أكثر من الحفظ، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 وسنتابع معكم جميع الأخبار في هذه المقالة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول نتائج الطلاب 2019.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس إلكترونيا، حيث يتسلمها الطلاب علي التابلت، أو يمكن الاستعلام بأي هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر عبر الدخول علي الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي 2019 ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم
عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يمكنكم التوجه إلي صفحة نتائج الطلاب، ويتم اختبار السنة الدراسية وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للإستعلام ثم النقر علي بحث.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
عند اظهار نتيجة الصف الاول الثانوي ستظهر نتيجة الطالب ولكن ليست بالدرجات، بل بالتقدير العام لكل مادة والتقدير النهائي للطالب، وإذا حصل الطالب في اي مادة من المواد المقررة علي “راسب” أو أقل من 50% فإنه يتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني ستكون إلكترونية مثل الدور الأول.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد وحصري حول نتيجة اولي ثانوي 2019 وجميع تفاصيل نتائج اولي ثانوي الترم الثاني، يرجي ترك جميع التساؤلات في التعليقات وسنوافيكم بالرد في اسرع وقت ممكن
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أخبار نتيجة ولي ثانوي
قال وزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد ناجح جدا بالنسبة لإجابات الطلاب، حيث أنهم قد ابهروا المصححين بالإجابات المميزة ، وأكد طارق شوقي أنه في العام القادم سيتم تجنب جميع الأخطاء والمشاكل التي حدثت هذا العام مع دفعة اولي ثانوي 2020 ودفعة الثاني الثانوي 2020.
تحديث
صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.
تحديث
أكد وزير التعليم أن في الأعوام القادمة سيزول كل القلق والتوتر من الطلاب، حتي أنهم سيقوموا بالذهاب إلي السينما ليلة الامتحان، وهذا لأهم سيضمنوا النجاح في اختباراتهم، وسنتابع معكم كل جديد حول نتيجة اولي ثانوي، يرجي الاحتفاظ بالمقالة لسهولة العودة إليها ومعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
لم يتم إعلان اي أخبار جديدة حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لأي من محافظات الجمهورية، ولم تنتهي أعمال التصحيح للأمتحانات الالكترونية والورقية حتي الآن، وسنوافيكم بجميع الأخبار والتصريحات الرسمية من وزير التربية والتعليم الفني الاستاذ طارق شوقي في هذه المقالة، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يتم إبلاغكم فور إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس كما سنوافيكم بتفاصيل نسبة نجاح الصف الأول الثانوي 2019.
يرجي متابعة هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج الاخباري المصري وذلك لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم وأيضا عبر موقع “الوطن” أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.
التعليقات
وانا برضوا
هو امتى هتظر النتيجة
يا جماعة انا من محافظة الدقهلية والامتحانات كانت زبالة والمدرسين لما علموا قالوا ٥٥ شايل كيمياء و٦٠ فيزياء و١٠ فرنساوي بس هم نجحوا الكل
يا جماعة والله احنا ضعنا وخلص احنا مش عارفين نعمل اية والله حرام إللى بيحصل فينا ده
ربنا يستر ونعدى على خير 😕😕
يا جماعه حتى المدرسين بيقولو احنا فى أسأله ما اعرفنهاش نحلها ولله ربنا يعينا ويسعدنا فى إلى احنا فيه
بيقولوا يوم الأحد أن شاء الله
ان شاء الله النتيجة تظهر على خير وبدون ملاحق عشمنا فى ربنا كبير
والله حرام اللى بيتعمل فينا ده
يارب احنا هنعمل إيه فى تانية وتالتة
انا مدرستي في شمال سيناء ومش عارف اجيب النتيجة ازاي
من تابلت برنامج Lms
هي النتيجة هتظهر امتة انا تعبت
حقك تتعبي
وحتى لو ظهرت ايه هيحصل يعنى ما احنا كدة كدة ناجحين كلنا
وانا كمان تعبت هنعمل ايه
يخرب بيت الإهمال دا انت مش عارفة اقول ايه
لو سمحت النتيجة هتظهر امتة..وربنامش بنام حرام واللة
هوا احنا كنا قادرين على النظام القديم علشان نقدر على النظام الجديد.
من فضلكم حسوا بينا و بمعانتنا.
أنا رقم جلوسى٢٨١ ياريت لما الشهادة تظهر حد يجبهالى.
امتى النتيجة
النتيجة سوف تظهر على التابلت الخاص بالطالب وليس كما يعتقد البعض في المدرسة
امتى النتيجة
ممكن نتعرف على هههههههههه
النتيجة هتظهر امتي احنا قاعدين علي اعصبنا
بجامعه طمنونا الشهادة هتظهر امتي
اسمها يا جماعة
ممكن حضرتكم متنزلوش اي حاجة خاصة بالامتحان الا لما تظهر النتيجة
بيقولوا النتيجه علي LMS
اه من عليه
اررحمونا بقي هي النتيجه هتظهر أمتي بقي 😭😭😨
انا مش عارف اجيب النتيجة
لو سمحتم النتيجة لو ظهرت رقم الجلوس بتاعى٨٩٨.
النتيجه طلعت ولا لسه
طب واللي جايب جيد ناجح
هي ظهرت
نتيجة الصف الاول الثناوي هتظهر امته
النتيجة ظهرت يا شباب
صح
لا
جبتها ازاى
جبتها ازاى
جبتيها منين
لا
يا جماعة يطلع النتيجة برحته مش العيد خلص وهو العديات يبقى تعملوا ليه بقى اصل لو كانت طلعت قبل العيد كنت زمانك سيدتى فى الشارع🤣🤣🤣😂😂😂😂
معاك حق والله.
والله يوم العيد قعدين مخرجنا وكانت قعده كلمه للغايه
الله على الأوفر 😏😋
عندك حق
يعني أحنا دلوقتي إحساسنا مات ده أنا من بعد الأمتحانات وأنا هأموت من القلق والخوف أكيد اللي كتب كده ما بيحسش عشان كده ملهوش إسم
متى تظهر النتيجة الواحد قاعد على اعصابها
إن شاء الله سترسل فى رسالة لكى على التابلت أو يمكنك أن تأتى بها من ع النت.
إن شاء الله سترسل فى رسالة لكى على التابلت .
امتا هتظهر النتيجة
غدا وبإذن الله سترسل لك .
النتيجة سوف تظهر علي التابلت الخاص بالطالب ،وليس كما يعتقد البعض فى المدرسة مثل السنوات الماضية
متى سوف تظهر النتيجه
ستظهر .
لو سمحتم لما النتيجة تظهر يبقا حد يجبهالى
رقم الجلوس420
محافظة كفرالشيخ
مدرسة برنبال الثانوية المشتركة
لوسامحتوا لما تظهر النتيجة انشروها علي موقع الوزارة ورقم جلوسي هو ٢٧
حسنا
اتنيل علي جنب يا عم طاها قال ٢٧ قال
ماشي
هتظهر امتي
الاسبوع القادم
لقد ظهرت يا أخ عبدالله ولكن لا نعلم كيف سنعرف ما هى النتيجة.
ربانايستره.معانه
محافظة الجيزة ادارة العجوزة رقم الجلوس 89093
بجماعة النتيجه فى نص ستة يعنى كمان خمس ايام تانى ربنا يصبرنا بقى لحد النتيجه اصل انا من يومها وبتجينى كوابيس😨😭😢
النتيجه امتى
النتيجه امتى انااا تعبت
النتيجه يا قلبي اجبلك لحد البيت
بطلوااااا محن كلاب شوية.
انا زهقت بقي
دلوقتي هتنتحرى
يا جماعه رواق الجى وكبرو التاى ان شاء الله خير @ يا جماعه عيشوه بالطول والعرض وفككو بقي شويه
٦٤٦
محافظات ايه الي ظهرت
هااااااا جتلك الرساله يا بنتي
انتي حلوفه يا فاطمه يا ابراهيم
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
النتيجه هتظهر امتااا بجدد تعبنااا🙃😲
ستظهر ولكن ثقى بربنا ثم نفسك.
والله كدا حرام النتيجه امتا بقا🤣😂
حسناهانت خلاص استنى شوية.
الي عملين يشتموا في بعضهم دول والله انتو فايقين ورايقين وبعدين اي ههههههههههههه يا شيخ اتوقس
والله كدا حرام النتيجه امتاا بقا
والله كدا حرام الطلاب كلها قاعده علي أعصابها النتيجه امتا وازاي والله العظيم كدا حرام
في عيال جبوها لو سمحتوا ازاي
النتيجة ظهرت أم لا وستظهر امتى وعيزين معاد محدد وازاي جابه والرد بسرعة.
يا جماعة هي النتيجة هتظهر إمتي
[email protected]
انا مش عارفة إنتى مستعجلة ليه
أيوة فين بقة النتيجة أنا مليت يا بنئدمين
3075
فين بقى النتيجة
اللي معاه ربنا ناجح
لو سمحت هي النتيجة ظهرت
إزاي هيكون في رقم جلوس وإحنا إمتحان بالكود
يوم 15 او 20
النتيجة يوم 15
بليز احنا ملينا جدا من الانتظار ياريت النتيجه تظهر
اللي ذاكر ميقلقش علشان ربنا مبيضيعش تعب حد أما اللي مذاكرش بقا ربنا معا
يارب
يا رب
طب ولي ذاكر ومفيش حاجة من الهو ذاكرة يعمل ايه
متي النتيجة عن ظهر وهل هي ظهرت ام لا أريد الرد بسرعة من فضل حضرتكم
لسه مظهرتش
كيف حالك يا اختى هاجر
ازيك يااااأختى haiiiiiiiiiii
النتيجه امتاااا بقااااا
الاسبوع القادم
يارب أستر
يارب
يارب
يا جماعة أنا خايفة أوى ياريت حد يطمنى
هي النتيجة هتظهر امتا محافظة البحيرة
الله اعلم
يا جماعه حد جاب النتيجه ولا ايه هى زهرة
لا ورده ههههه😂😂
دا مش زهرة دا زهرة دي شوية دا طين
ايه النظام الفاشل ده انا معترض عليه خرب حياة ناس كتيره
عندك حق.
انا مش عارفه اجيب النتيجة وهلهي ظهرت ام لا أريد الرد بسرعة من فضلكم
انا قلتلك ان النتيجة مش هتظهر دلوقتى
النتيجه هتظهر امتا
النتيجه هتظهر امتا
تفائلوا الخير تجدوه🤗🤗🤗🤗🙄🙄😆😆😉😉😁😁
يا اخي ببنضني فيها حس فوكيه عنك
يا اخي ببنضني فيها حس فوكيه عنك
عندك حق
مش هما هيعدونا ولا ايهههههههههههههه
شيماء وجية محمد عبيد أولي ثانوي مدرسه الشهيد محمد فتحي رقم جلوسي ٥٤٣
انتي شلتي عربي
عرفتها ازاي
عرفت ازاي
النتيجه هتظهر امتا انا خايفه اووي
يا جماعة النتيجة هتظهر إمتة الواحد إنخنق
الله اعلم
ترقبوا النتيجة السنة القادمة
على فكرة اسمها إتخنق مش إتخنق
النتيجة هتبان امتى فى الغربية
النتيجه انتظار امتا
النتيجة عليها كم ساعة بالظبط حرام كده بالله عليك ترد على طول
انا واختي التوأم ذكرنا بس قلقين جداااااا وكان في اسئلة بتجى صعبه والوقت قصير
النتيجه امتي
لا تقلق كلنا ناجحين إن شاء الله.
بيقولوا يوم الأحد أن شاء الله
هي النتيجة بجد بالتقديرات ولا لا
هيا ظهرت
هي النتيجة بجد بالتقديرات ولا لا
لا نعرف.
هو عمو إلى بيقول بعد انتهاء من تصحيح الامتحان بقالك ساعه بتقول كدا خنقتني ايوه احنا عارفين ان بعد التصحيح بيقولوا النتيجه احن عاوزين نعرف هيخلصوا امتا
هنعمل إيه
الاسم مصطفى غريب كمال أحمد علي محافظة سوهاج
ازاي اجيب النتيجة من علي موقع الوزارة
النتيجة ظهرت ولا لسه اصلى انا قلقة جدااااااااا انا واختي التوم ورقم جلوسي ٢٧٤ واختي ٢٣٢
هههههههههههههه لما نبقى نعرف هيبقى نقولك.
هاجر خالد انتي مدرسة الجيزة الثانوية بنات
Amira
النتيجة هتظهر أمتى . حرام عليكم
Amira
النتيجة تتظاهر أمتى . حرام عليكم
نتيجة ستظهر امتي
النتيجة مش احنا ناجحين ولا ايه
والملحق المفروض مفيش
يعني انتوا عايزين تنجحوا علي افانا بعد ما ذكرنا وانأهرنا ومش عايزين ملاحق كمان هو كده العدل بقي هو كده الوزير الي ظالمكوا فعلا ربنا علي الظالم
Amira
النتيجة تتظاهر أمتى . انا خايفة أوي
يعنى النتيجة هتكون فى مصلحة الطالب
يا جماعه براحه مش كده النتيجه كده كده جيلكم وأنشأ الله خير
يارب تظهر ويقولوا دفعة اولى ثانوي ٢٠١٨/٢٠١٩ كلها نجحت ومنقوله الي الصف الثاني بعون الله تخيلوا ان دا حصل هتعملوا ايه
يارب
طب في تانيه وتالته هنعمل ايه
يارب نكون كلنا ناجحين من غير دور تاني ونروح على سنة تانية وحنا مطمئنين
انت بتحلم
اللهم آمين يارب العالمين
ممكن أعرف إنتى هديه كده إلى باين في كلامك إلى إنتى هديه جدا جدا 🙁
أسقت يلا وكفاية برود مانت كمان هادي جدا وبتتريا كتير ولا لازم أشد في شعري علشان اكون خايفة ربنا الوحيد الي عالم انا مرعوبة ازاي
رقم جلوسي ١٤٩
متى سوف تظهر نتيجة الصف الأول الثانوى
يعني رقم الجلوس بتاع الترم الاول هو اللي احطوا وانا رقم جلوس أي النتيجه امتي
رقم الجلوس بتاعي ضايع يعمل ئيه
هو فعلا بالتقديرات مفيش درجات يعنى ؟ حد بجاوبنى
ربنا يستر
نعم هيا بلتقديرات معتصم بلدرجات
ايوه هتيجى انتى جبتى كام فى المائه والتقدير بس
وانا كمان عاوزة اعرف
عرفت ازاى
نعم بلتقديرات
لا بالدرجات طبعا
أنا واجهت كثير من المشكلات فى الامتحان وهى
القلم مرضيش يكتب فى امتحان الرياضيات الكيمياء الاحياء الجغرافيا
وأيضاً لوحة المفاتيح تعطلت معاى فى امتحان الفرنساوى و معرفتش أكتب وسبت أسئلة بسبب ذلك
وأيضآ فى أمتحان الانجليزي الامتحان أختفى كذا مرة من عندى وده قلقنى ووتر نى جداً
وفى أمتحان الجغرافيا كنت حاطه الورقة اللى فيها الاكواد فى الكتاب بتاع مادة الفرنساوى وأنا نسيت وطلعت كتاب الفرسناوى فبالتالى نسيت الورقة وذهب للمدرسة المسؤلة لم تستطيع أن تعطينى كود مادة الجغرافيا من موقع الوزارة لان الموقع كان واقع و امتحنت بكود زميلتى وعملولى محضر و قلقت جدا و أغمى عليا و توترت بس حليت المهم أنتم-أزاى هتعرفوا هذه الاشياء فى أعتبار التصحيح والأساتذة لم يدون هذا وشكراً
والله أنا كمان شبه ما زيك القلم مرضيش يكتب والتابلت علق في امتحان الكيمياء والرياضة وجيت أسلم امتحان الفلسفة اختفي وأعصابي باظت أما عن ورقة الاكواد فكنا شيلين ورقة في المدرسة غير اللي معانا
ربنا معاكي ومعانا كمان قولي يا رب
كلنا في الهوه سوة مش انت وبس تقريبان دي مشكلة الدفعة كلة 😂😋
ان شاء الله كلنا ناجحين واتفالوا خير 💖💖💖😍😃😃😃
ان شاء الله كلنا ناجحين واتفالوا خير 💖💖💖😍😃😃😃
النتيجه أمنا
علي فكره النته لسه مظهرتشي
النتيجه امتا
هي النتيجة ظهرت ولا لسا
أنتم خايفين من نتيجة أولى ثانوى ومش عملين حساب لتانية و تالته 😭 أحنا ضعنا😭
أذا نجحنا كلنا هنعمل ايه من تانيه و تالته
وآللهى عندك حق إحنا متواترين من أولى وناسين تانية وتالته
هههههههههههه انت اعد بتضحك وخلاص
أعمل أيه يعنى لما نعيط هيحصل حاجه 😕
مفيش تعب بيروح على الفاضى طالما ذكرنا وتعبنا ربنا يقف معانا علشان ربنا قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا صدق الله العظيم ربنا ان شاء الله هيوفقنا وهيكون دفعة اولى ثانوى كلها دكاتره ومهندسين ان شاء الله
الكلام اللي ي طبق لو النظام عادل لكن دلوقت كلوا زي بعضوا المذكرش زي المذاكر و احسن منه كمان مستميا ايه من وزير بيقول هخلي الطالب يبقي عنده امتحان بكرة و يروح السينما
فعلا و المصحف أحنا ضعنا
هتذاكرى بجد واديكى عرفتى نظام الاسئله تتدربى عليها وتحاول متسبيش كلمه فى المنهج الا
وانتى فاهمها وربنا مع الجميع
رقم الجلوس ٣٩
النتيجه تتظاهر امته
يا جماعه الشهادة امتا
ان أموت من الخوف ربي معي يا الله نجح كل الدفعة مش انا بس
ازاي اجيب رقم الجلوس عشان نسيته
لو جبته قولى علشان انا كمان نسيته
من المدرسة
H هو أنت ضايع علطول كده 😧
لو جبتي قولي
والله أنا كمان نسيت رقم جلوسي ومش عارفة أعمل إيه
رقم الجلوس 257محافظة القليوبيه
الاسم سعيد السيد سليمان السيد الجهني
النتيجه هو طلع امته
475
يا جماعه حتى المدرسين بيقولو احنا فى أسأله ما اعرفنهاش نحلها ولله ربنا يعينا ويسعدنا فى إلى احنا فيه
اريد النتيجة رقم الجلوس733
انا مش عارفه أنتم مستعجلين ليه على النتيجة كدا كدا إحنا ضعنا السنة دي وربنا يستر في السنين البقيه
انا عارفه يختى الناس دى مستعجله على ايه
انا عاوزة النتيجة رقم الجلوس ٧٠٥
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته يا جماعه متى ستظهر النتيجه
ممكن أعرف إنتى هديه كده إزاي باين في كلامك إلى إنتى هديه جدا جدا 🙁
طب ما انتى عمال بتضحك و شكلك هدي جدا😋
إزاي أجيب النتيجه
انا خايفه اوي حرام كدا
يعني النتيجه طلعت ولا لسه
لسا
متى النتيجة
فور الانتهاء من تصحيح الاجابات
أنا عايزه أعرف أ زى أجيب النتيجه من على موقع الوزارة
انا عايزة النتيجه
هتبان ياسرسورتى متخفيش
سرسورتك مين يا مو سرسورتك إن هو في أيه ولا إيه أنتو فايقين😲
متنفعش دبنتك دانتى ظريفة اوى
على فكره ظريف مش ظريفة ولم نفسك بقا شويه لو لا أن الشاحن هيخلص كنت كملت كلامى معاك
دا انتو رايقيين أوي في ناس تاني قاعدة علي أعصابها بسبب النتيجة
يا ههههههه بطل تريقة و خاف من النتيجة شوية و لو انه يستاهل الكلام دة
يا اسراء متخافيش لان الحال واحد بعد ما تظهر وقبل ما تظهر كدا كدا رايحين في سبعة متخافيش اوي انا كنت مرعوبة بس ملهاش حل غير انك تطنشي علشان متزعليش
هي النتيجة ظهرت ولا لسه
لسا مظهرتش
ممكن اعرف ازاي اجيب النتيجه عشان lms مش شغال معايا بليز
بليز ولا حرامى 🤣🤣😀😋😋😋
النتيجه امتي عايزه اعرف
فور الانتهاء من اعمال التصحيح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نتيجه المنازل معاهم شكرا
Amira
مش تخافي كدة كدة هتظهر
يا رب نكون كلنا ناجحين ونروح على سنة تانية وحنا مطمئنين
يا رب يسمع منك ربنا
فالمشمش
يارب ايمتى هو حد كاره 🤔
يا رب ياختى هو حد كاره😲
احنا مش مطمئنين لان النظام صعب واحنا عاوزين يبقا لينا مستقبل حلو
احنا هنروح سنه تانيه بس مش هنعرف اى حاجه فى تانيه و هنصقت ومين الك الى احنا هننجح فى تانية
تفائلوا الخير تجدوه🤗🤗🤗🤗🙄🙄😆😆😉😉😁😁
ا نشاء الله
امتى النتيجة يا عالم
امتى النتيجة يا عالم شويها
170
هو ضعيف ساقط
ايوة
هو أنت جبتها أصلا
هو ضعيف ساقط
هتظهر أمته ؟
نظام فاشل و المصحف مفكر كدة عمل حاجة حلوة معرفش انه كده بيزيد كثافة السكان عشان محدش هيدخل ولادة ثانوى و هيجوزوهم بقا وهما صغيرين ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد والدنيا تضيع
ولله كلامك كله صح
عندك حق والله إحنا عايزين نوصل وجهة نظر كل طالب للوزير فى النظام
الوزير عايز يطور التعليم يا حضره الوزير مش لمل تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح الدرسه وكأنينا حيوانات لمل المدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صضيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء
الوزير عايز يطور التعليم يا حضرت الوزير مش لمل تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح الدرسه وكأنينا حيوانات لمل المدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صضيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء
الوزير عايز يطور التعليم يا حضرت الوزير مش لما تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح المدرسه وكأنينا حيوانات لماالمدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صغيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء
إنتى عندك حق ياختى وآللهى إحنامش عارفين #هيحصل إيه تانى 😣#
اقول لكى حاجة معتش حد يروح المدرسه وخلاص و الوزير يطور فيها برحته
ولا عندك حق
والله عندك حق ده كده ضيع البلد كلها وهو مش حاسس
بليز هيا الشهادة أولى ثانوى طلعت
نظام فاشل
ممكن أعرف شمس أيه أو عنوان مدرستك وبصراحه من فضلك وبسرعة يا شمس يمكن نكون أصحاب
يا شمس انا ليه اخت اسمها قمر وهى امر اصلا يمكن اتعرف عليكى
النتيجه هو طلع امته
في عيال جبوها لو سمحتوا ازاي
يا جماعة النتيجة إمتى
انا عاوز النتيجة رقم الجلوس ١٠٢٠
انتا فى انهى محافظة
متى النتيجة
أنا كمان بقول كدة ما حدش معبرنى
Amira
مش تخافي كدة كدة هتظهر
هتظهر امتى
هل في محافظات ظهرت
انا مش عارفة اجيب النتيجة
يا شيخه ياعني إحنا إلي عارفين
حولى تانى
690 رقم الجلوس
أن شاء الله تظهر
هتظهر امتي🤔
حد يعرف يجيب النتيجة بتاع الرقم دة 170
يعني ظهرت ولا انا دخلت علي بوابة الثانوية العامة دي وبيقولي الكود غلط
حولى تانى
دخلوا ازيي ع الموقع عشان النتيجه ظهرت ي جماعه
او انا قال الكود خطأ
ممكن أعرف أسماء مين😉
اقةل لك اسماء مين اسماء ديه بتاعت ملامين استريحت باء يرخ 🤣🤣🤣😃😃😁😁😁
لا وآللهى بتاع ملامين طيب أبقى حالتنا منها إتنين🤣🤣😁😂😃🤣😍😉
وانا برضوا برضوا
ازي احصل علي النتيجة
زى السكر فى الشاى
زى الجبنة فى البلاص🤣🤣🤣🤣🤣😂😁
نتيجة الامتحان
يا جماعة النتيجة هتظهر امتى
السنه الجايه بعد العصر 😚😂😂😂😂🤣
أحمد صبحي كامل ، اولى ثانوى عام 134
انت مولود عام134 و لسه عايش يشيخ موت با😀😀😲😛😛😜
إنتاج عمال تقول إفهات طيب أسقت بالأصل أيدك واحده أموتك😒🤣😃😄😅😆😉🙄🤣😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
يا جماعة النتيجة ظهرة ولا لسة
لا عايزين الدرجات
لا عايزين الدرجات
ياختى إحنا ولا عايزين درجات ولا عايزين تقديرات
احنا عوزين عربيات مش درجات
بطلو قلش شوية عشان ربنا يكرمكم ✋🏻
الضعيف جدا ساقط ولا لا
ساقط
يجدعان هو مفيش حد عايز يقلي النتيجه امتا ليه 🗣🗣
R يمكن اتعرف عليكى و نسيب النتيجه برحتها
حرااام عليكم حد يقوللى النتيجة ظهرت ولا لا
لسا مظهرتش
NO
اريد معرفة النتيجه ورقم الجلوس ٥٥٩
و الهى إحنا حيرنين أكتر منك
رقم الجلوس ٩١محافظة اسيوط مدرسة الدكتور عبد الرحمن على سليمان الثانوية المشتركة
هو كان في أرقام جلوس
أنا فى الصف الأول الثانوى أمتى تظهر النتيجة
بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات واعتماد النتيجة..تابعي المقال لمعرفة كل جديد
أن شاء الله تظهر
إمتا هتظهر
النتيجه أمنا
لما نبقى نعرف نبقى نقولك🤔
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه لما نبقى نعرف هيبقى نقولك.