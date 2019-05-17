موعد وشروط التقديم في رياض الأطفال التجريبي واللغات 2019-2020

موعد التقديم المدارس التجريبي واللغات للعام الدراسي الجديد 2019- 2020 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ميعاد التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أعلنت أيضاً عن الشروط لواجب توافرها للطفل قبل التقديم وطريقة حساب عمر الطفل للتقديم في أكتوبر لرياض أطفال 2020 للمدارس التجريبية والحكومية واللغات.

موعد التقديم رياض الأطفال التجريبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء فتح باب القبول والذي تقرر أن يكون اليوم الأول في شهر يونيو على أن يستمر لمدة 30 يوماً ويتم غلق باب التقديم عبر موقع وزارة التربية ولتعليم رياض الأطفال في اليوم الأخير من شهر يونيو ويجب على الطفل أن يستوفي جميع الشروط للتقديم في رياض الأطفال، وأن يكون سنه مناسب للتقديم كم نصت الشروط على ذلك.

شروط التقديم في رياض الأطفال التجريبي

أن يكون الطفل لا يقل عمره عن أربعة سنوات ولا يتعدى عمر الطفل 6 سنوات.

التقديم بالرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد الكمبيوتر.

بطاقة ولي الأمر

أختيار 20 رغبة للطفل عن طريق ولي الأمر ويمنع أختيار الرغبات عن طريق العاملين بالتنسيق.

أختيار المدرسة الأقرب للعنوان المذكور في بطاقة ولي الأمر (المربع السكني).

يمنع التقديم في أكثر من إدارة.

جميع البيانات تدون بولي الأمر وتحمله المسئولية.

حساب عمر الطفل للتقديم في رياض الأطفال التجريبي 2019

يكون سن الطفل في أول أكتوبر ل يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات وبطريقة مبسطه أذا كان الطفل تاريخ ميلادة في شهر مايو عام 2013 فأنه بذلك سيكون عمره في أول أكتوبر 6 سنوات و4 أشهر فلذلك لا يستطيع التقديم لرياض الأطفال والالتحاق بها نظراً لأنه تخطي السن المسموح به وهو 6 سنوات، أما أذا كان تاريخ ميلاد الطفل شهر مايو 2014 فأنه بذلك سيكون عمره في أول أكتوبر 5 سنوات و 4 أشهر وهذا السن المسموح به ليكون بي 4 سنوات إلي 6 سنوات.