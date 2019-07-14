تقرير شامل عن جامعة 6 أكتوبر المصاريف والأوراق المطلوبة للتقديم وعدد الكليات

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة زاد الطلب على البحث عن جامعة 6 أكتوبر وذلك للاطمئنان على مستقبل أولادنا وضمان جودة التعليم المقدم لهم، يبحث أولياء الأمور عن أفضل الجامعات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي المصرية وعلى رأسهم جامعة ستة أكتوبر المصرية .



كليات جامعة 6 أكتوبر

جامعة 6 أكتوبر من أفضل الجامعات التي تقدم خدمة التعليم الخاص في مصر، كما أنها أكبر جامعة خاصة مصرية تضم الجامعة 14 كلية، وهم كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلية، كلية طب الأسنان، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الهندسة، كلية العلاج الطبيعي، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، كلية الفنون التطبيقية، كلية الإعلام وفنون الاتصال، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية اللغات والترجمة، كلية السياحة والفنادق، كلية التربية.

الأوراق المطلوبة للقبول بالجامعة بالنسبة للثانوية العامة المصرية

أصل شهادة الثانوية العامة .

أصل شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الطالب.

عدد ستة صور شخصية .

بالنسبة للذكور نموذج 2 جند.

الأوراق المطلوبة للقبول في جامعة 6 أكتوبر للمعادلة العربية

أصل شهادة الثانوية العامة موثقة من وزارة الخارجية المصرية.

أصل شهادة الميلاد موثقة من الخارجية.

ستة صور شخصية للطالب.

صورة من جواز سفر الطالب.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور .

الأوراق المطلوبة للثانوية الإنجليزية

أصل شهادة الثانوية العامة الإنجليزية موثقة من المركز الثقافي البريطاني والخارجية ووزارة التعليم.

أصل شهادة ميلاد الطالب.

التسلسل الدراسي للطالب.

صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

نموذج 2 جند للذكور

الأوراق المطلوبة للقبول في 6 أكتوبر للثانوية الأمريكية

أصل الشهادة موثقة من المستشار الثقافي بواشنطن وموثقة من وزارة التربية والتعليم.

أصل شهادة السات المعتمدة من الخارجية والاميدست .

أصل شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة .

التسلسل الدراسي للطالب.

خطاب من الإدارة التعليمية بالسنوات الثلاث.

نموذج 2 جند للذكور

صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر .

ستة صور شخصية للطالب .

مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر 2019-2020

بالحديث عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر المصرية جاءت على النحو التالي :

مصاريف كلية الطب والجراحة 94250 ألف جنية مصري ، بجانب الساعات الأكاديمية الزائدة.

مصاريف كلية الأسنان في جامعة 6 أكتوبر 71810 ألف جنية مصري بجانب الساعات المعتمدة الزائدة .

كلية العلاج الطبيعي بستة أكتوبر 51390 ألف جنية مصري بجانب الساعات الأكاديمية الزائدة .

كلية الصيدلة بالجامعة تقدر 58905 ألف جنية بجانب الساعات الأكاديمية الزائدة

مصاريف كلية الهندسة بكافة التخصصات 46230 ألف جنية بجانب مصاريف الساعات الزائدة .

كلية العلوم الطبية التطبيقية بمصروفات 33155 ألف جنية بجانب الساعات الزائدة.

كلية العلوم الطبية التطبيقية تمريض 18570 ألف جنية .

كلية الإعلام ونظم الاتصال في جامعة ستة أكتوبر 26650 ألف جنية مصري بجانب الساعات المعتمدة الزائدة 2000 جنية.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 24575 ألف جنية مصري بجانب الساعات الزائدة .

كلية الفنون التطبيقية 29735 ألف جنية مصري بجانب الساعات الأكاديمية .

كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي 37700 ألف جنية مصري بجانب الساعات الأكاديمية .

كلية الاقتصاد والإدارة عربي 25360 ألف جنية مصري بجانب الساعات الأكاديمية الزائدة.

كلية اللغات والترجمة إنجليزي 22610 ألف جنية مصري بجانب الساعات الأكاديمية .

كلية التربية إنجليزي 19635 ألف جنية بجانب الساعات الأكاديمية .

كلية التربية باقي الأقسام 14025 ألف جنية بجانب الساعات الأكاديمية .

كلية السياحة وإدارة الفنادق 15820 ألف جنية بجانب الساعات الأكاديمية .

تنسيق أهم كليات جامعة 6 أكتوبر لعام 2019-2020

جاء التنسيق بمعدل 95% لكلية الطب والجراحة، و90% لكليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي أما تنسيق الهندسة جاء 80%.

ويمكن مراسلة الجامعة من خلال البريد الإلكتروني كالتالي:

والجدير بالذكر أن جامعة 6 أكتوبر سوف تُعلن عن استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها المختلفة ابتداءً من موعد فتح باب التنسيق لعام 2019-2020 على أن يتم فتح الالتحاق بجامعة 6 أكتوبر في 17 يوليو من الشهر الجاري.