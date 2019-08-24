تكريم طلاب معسكر إعداد القادة بجامعة عين شمس .. صور

قامت السيدة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس ، ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ، وكذبك عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بالإضافة إلى السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالعمل على تكريم طلاب اتحاد طلبة الكلية الذين قد قاموا بحضور معسكر ” إعداد القادة ” ، والذي قد تمت إقامته في مقر ” أون ” التابع إلى جامعة عين شمس بمرسي مطروح.

تكريم طلاب معسكر إعداد القادة

ومن الجدير بالذكر أن معسكر إعداد القادة كانت قد تمت إقامته في الفترة من 14 حتى 18 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وقد جاء هذا المؤتمر بحضور السيدة نعمة خليفة مديرة رعاية الشباب بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء اتحاد طلاب الكلية.

كما قد أضافت عميدة كلية الآداب الدكتورة سوزان القليني بأن فكرة المعسكر تقوم على إعداد مجموعة من الشباب القادة القادرين على صناعة وتكوين مستقبل أفضل لمصر ، كما قد أوضحت “القليني” عن مدى سعادتها وفخرها بطلاب كلية الآداب ، وأكدت على أن أبناء الجامعات هم قادة وعماد المستقبل ، كما قد توقعت استحواذ الطلاب على أعلى المناصب بعد تخرجهم من الجامعة ، ودخولهم الحياة العملية.

فعاليات معسكر إعداد القادة

كما تجدر الإشارة إلى قيام عميدة كلية الآداب بالثناء على حسن سلوك الطلاب والطالبات وتفوقهم أثناء فعاليات معسكر إعداد القادة ، كما قد احتوى المعسكر على العديد من الجلسات والفعاليات المختلفة والتي قد تضمنت كل من :

الإعداد للانتخابات الطلابية.

التخطيط.

أهمية التطوع.

مهارات التواصل مع فريق العمل.

التسويق والسوشيال ميديا .

وعلى هذا النحو قد قامت عميدة كلية الآداب سوزان القليني بالإعلان عن حصول أسرة ” سوبر ماريو” على لقب الأسرة المثالية ، وكذك حصول أسرة ” جو فايتر ” على لقب الأسرة الأكثر تطورًا ، كما قد أعلنت العميدة حصول الطالب سمير محمد على لقب القائد المثالي العام لمعسكر إعداد القادة ، بالإضافة إلى حصول الطالبة منة صلاح على لقب القائدة المثالية العام ، وحصول الطالبة جهاد محمد على لقب القائدة الأكثر تطورًا .

كما قد حصل الطالب “محمد طه “على لقب ساعد التدريب المساعد ، بالإضافة إلى حصول الطالبة نور الهدى الهاني على لقب الساعد الأكثر نشاطًا ، وحصول الطالبة منى هشام أحمد على لقب الساعد المثالي على مستوى المعسكر ، كما قد حصل الطالب أحمد مدحت على لقب شخصية المعسكر .

وصرح الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الهدف من إقامة المعسكرات الطلابية هو العمل من أجل بناء شخص قادر على تحمل المسئولية ، على أن يكون مكتمل من كافة النواحي سواء الناحية الجسمانية ، والناحية النفسية أو الناحية العقلية ، على أن يصبح الطالب قادر على مواجهة صعاب الحياة ، ووجه وكيل الكلية الطلاب من أجل العمل على نقل الخبرات والتجارب التي اكتسبوها في المعسكر لزملائهم الذين لم يتمكنوا من المشاركة به .