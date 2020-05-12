تمكين نظام نور ولي امر الطالب للدخول برقم الهوية الوطنية والاستعلام عن نتائج الطلاب 1441

يساعد نظام نور ولي امر الطالب أن يدخل إلى الموقع الرسمي ويتمكن من الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول للصف الأول الابتدائي 1442 هـ على أن يدخل ولي أمر الطالب برقم الهوية الوطنية، أو برقم السجل المدني، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عملت على تعطيل موقع نظام نور لإدخال درجات الطلاب في الموقع، في السطور التالية نتعرف على خطوات تسجيل ولي الأمر في نظام نور بالهوية الوطنية.

خدمات نظام نور ولي امر الطالب برقم الهوية

يُتيح نظام نور لولي أمر الطالب إمكانية الدخول إلى الموقع الرسمي، والاستعلام عن درجات الطلبة، فقط برقم الهوية، ويمكن الدخول إلى نظام نور بدون الاحتياج إلى التسجيل باسم المستخدم أو كلمة المرور.

كما يقدم نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها جميع منسوبي وزارة التعليم السعودية، ومن بينها ما يلي: تسجيل الطلبة في العام الدراسي الجديد. الاشتراك في خدمة النقل المدرسي. تعريف الطالب. نقل الطلبة بسهولة إلى مدرسة أخرى. استكشاف تقارير الطلبة الدورية. الاستعلام عن نتائج الطلبة في الاختبارات الشهرية. الاستعلام عن نتائج الطلبة في اختبارات منتصف العام واختبارات نهاية العام الدراسي. التعرف على جدول الحصص الأسبوعي للمدرسة. متابعة ولي الأمر لحضور الطالب والغياب بالمدرسة. إمكانية تعديل بيانات شخصية الطالب.



الاستعلام عن نتائج مراحل التعليم العام نظام نور برقم الهوية الوطنية

عملت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق نظام نور لولي أمر الطالب، ليتمكن من الدخول برقم الهوية الخاصة به، ويقوم بالاستعلام عن النتائج، كما يلي:

نظام نور تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي

نظام نور يمكّن ولي أمر الطالب من تسجيل الابن أو الابنة في الصف الدراسي الأول، عبر موقع نظام نور، فقط باستخدام رقم الهوية الخاصة به ورمز التحقق.

ومن الجدير بالذكر أنه قد قام نظام نور عبر موقعه الرسمي بإصدار تنبيه لولي الأمر، وكان نصه: