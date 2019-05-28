“تم اعتمادها”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة أسوان

أعتمد ظهر اليوم الثلاثاء 28 مايو السيد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة أسوان، وقد بلغت نسبة النجاح 72.5% حيث تقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام 26 ألف و150 طالب وطالبة، ونجح منهم 18 ألف 964 طالب وطالبة بجميع مدارس محافظة أسوان سواء المدارس الحكومية أو مدارس اللغات.

وقد قام السيد المحافظ كذلك باعتماد نتيجة وأسماء أوائل الطلبة على الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان وقد بلغ عدد الطلبة الأوائل على جميع مدارس وغدارات المحافظة 48 طالب وطالبة وقد حصلوا جميعاً على الدرجات النهائية بمجموع 280 من 280، وتم نشر صورهم وقائمة بأسمائهم وسيتم تكريمهم بالمحافظة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان بأن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسوان الترم الثاني 2019 قد تم نشرها على شبكة الإنترنت فور اعتماد السيد اللواء المحافظ لها ظهر اليوم ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الآن من موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان من هنا ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على البحث عن النتيجة فيتم عرض النتيجة بالاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة والإدارة ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي.

وأسرة تحرير موقع “نجوم مصرية” وموقع “كلمة” تهنئ جميع الطلبة الناجحين وتتمنى لهم دوام التوفيق ويمكننا المساعدة فى حصول الطالب أو الطالبة على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان الترم الثاني 2019 وذلك بأن يقوم بترك رقم الجلوس فى التعليقات وسوف نرد بالنتيجة بإذن الله.