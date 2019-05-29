“تم اعتمادها وظهرت”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة بني سويف

اعتمد ظهر اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 السيد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف، وقد بلغت نسبة النجاح فى جميع مدارس وإدارات محافظة بني سويف التعليمية 72.88% للطلبة المنتظمين، فيما بلغت نسبة النجاح للطلبة نظام المنازل 29.18%.

وصرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بأن عدد المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف هذا العام بلغ 44 ألف و227 طالب وطالبة، وحضر الامتحان منهم 42 ألف و68 طالب وطالبة، وقد جاء ترتيب الإدارات التعليمية بحسب نسبة النجاح كالتالي:

إدارة بني سويف التعليمية بنسبة 88.46%. إدارة ببا التعليمية بنسبة نجاح 77.15%. إدارة الواسطي التعليمية بنسبة نجاح 72.89%. إدارة ناصر التعليمية بنسبة نجاح 67.93%. إدارة أهنسيا التعليمية بنسبة نجاح 67.80%. إدارة سمسطا التعلمية بنسبة نجاح 66.44%. إدارة الفشن التعليمية بنسبة نجاح بلغت 59.47%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة بني سويف

وقد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بأن النتيجة تم نشرها على شبكة الإنترنت ويمكن للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر الحصول على النتيجة من خلال الدخول على موقع بوابة بني سويف التعليمية من هنا أو مديرية التربية والتعليم ببني سويف من هنا وكتابة رقم الجلوس والحصول على نتيجة الطالب كاملة تتضمن الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف ويمكننا مساعدة أي طالب من بني سويف للحصول على درجاته وما عليه إلا أن يقوم بكتابة رقم جلوسه فى التعليقات أسفل الموضوع وسوف نتابع معه الرد بالنتيجة فوراً.