تنبيه هام وعاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بخصوص الترقيات الجديدة

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيه هام للسادة المعلمين الذين تم ترشحيهم للترقي خلال عام 2019 / 2020 ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات حصولهم على شهادة الصلاحية للترقي، حيث نشرت الأكاديمية بتاريخ 2 مارس 2020 كتاب دوري يتضمن على كل متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للوظيفة الأعلى فى وظائف العاملين بحقل التدريس بالتربية والتعليم.

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على السداة المدرسين المشار إليهم بسرعة استيفاء الاختبارات وكذلك تقديم إقرارات المدة البينية، أو الانتهاء من تقييمات مدير المدرسة، أو الانتهاء من تقييم الموجه، أو استيفاء ملف الإنجاز الخاص بالترقية، والانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس سرعة تسجيل إقرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة، أو تقييمات الموجه الفني للمادة وذلك على التطبيق الإلكتروني الذى أعدته الأكاديمية على الرابط التالى http://academy.emis.gov.eg على وجه السرعة.

كما نبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على السادة مديري الأقسام والإدارات والمديريات التعليمية بسرعة تسجيل تقييم ملف الإنجاز لهؤلاء المعلمين، حيث أن المدة المتاحة للتسجيل خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 يناير 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، ومرفق صورة من قرار الأكاديمية.

ويعتبر يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021 آخر فرصة أمام السادة المعلمين الذين تخلفوا عن تقديم كافة شروط الترقية وهى لإقرار المدة البينية خمس سنوات، وملف الإنجاز، وتقييم مدير المدرسة، وتقييم موجه المادة، واختبار الصلاحية على تطبيق الأكاديمية المهنية للمعلمين وسداد مبلغ 65جنيه قيمة استخراج شهادة الصلاحية من خلال فروع فورى.