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تنسيق الإعدادية بالقاهرة 2021 .. الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالأعوام السابقة

بواسطة أحمد ياسين
تنسيق الاعدادية 2021 القبول بالثانوية العامة بالقاهرة 2021

يبحث الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عن تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2022 وذلك بعد ظهور النتيجة بشكل رسمي بعد اعتمادها من السيد اللواء خالد عبد العال، بنسبة نجاح بلغت 83.9% ووصل عدد الذين تقدموا للامتحان في العام الدراسي الجاري 2020 / 2021، (١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، لتبدأ مع ظهور النتيجة وانتهاء مرحلة القلق والترقب من النتيجة إلى مرحلة جديدة من القلق حول مجموع الدرجات المطلوب كحد أدنى للثانوية العامة، خاصة للطلاب الذين لم يحققوا معدل درجات مطمئن وفي نفس الوقت لديهم الرغبة في الالتحاق بالثانوية العامة.

1 تنسيق الإعدادية بالقاهرة والحد الأدنى للالتحاق بالثانوية العامة
2 تنسيق الأعوام السابقة بمحافظة القاهرة
3 تنسيق القبول بالثانوية العامة من عام 2016 وحتى عام 2020

تنسيق الإعدادية بالقاهرة والحد الأدنى للالتحاق بالثانوية العامة

وعندما تأتي مرحلة تحديد الحدود الدنيا للقبول بالمدارس الثانوية بأنواعها وفي مقدمتها الثانوية العامة، يجب الربط بين عدة عوال تتم دراستها من جانب القائمين على التعليم بالمحافظة، وهي متوسط الدرجات التي حصل عليها الطلاب، والأعداد المتاحة للدراسة بكل تخصص سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو المدارس المتخصصة الجديدة.

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الإعدادية بالقاهرة 2021

تنسيق الأعوام السابقة بمحافظة القاهرة

وحتى الآن عزيزي القارئ لم يعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة القاهرة، ولكن يمكننا أن نقدم لك المؤشرات الأولية بناء على معطيات الأعوام السابقة، وسنقوم في السطور القادمة بعرض تنسيق القبول خلال الخمس أعوام السابقة.

تنسيق القبول بالثانوية العامة من عام 2016 وحتى عام 2020

  • عام 2016 تم بدء التنسيق بمجموع 230 درجة ثم تم تخفيضه 5 درجات ليصبح 225 درجة.
  • عام 2017 تم وصول الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 220 درجة.
  • عام 2018 بدء التنسيق بمجموع 220 درجة ثم تم تخفيضه بناء على رغبة أولياء الأمور إلى 210 درجة.
  • عام 2019 بدء التنسيق بمجموع 220 درجة ثم تم تخفيضه ليصل إلى 214 درجة بعد الاستجابة لرغبات أولياء الأمور.
  • عام 2020 بدء التنسيق بمجموع 244 درجة ثم تم تخفيضه إلى 236 درجة وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في الإدارات التي يوجد بها فراغات.

وأخيرا عزيزي القارئ يجب أن نلفت النظر إلى أن تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام السابق (عام 2020) هو تنسيق استثنائي وغير واقعي لهذا العام، نظرا لمنح كافة طلاب الإعدادية العام الماضي درجات الفصل الدراسي الأول كاملة (140 من 140)، وعليه لا يمكن مقارنته بتنسيق هذا العام الذي خاض فيه الطلاب الامتحان على المجموع الكلي بالكامل.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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