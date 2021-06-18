تنسيق الإعدادية بالقاهرة 2021 .. الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالأعوام السابقة

يبحث الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عن تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2022 وذلك بعد ظهور النتيجة بشكل رسمي بعد اعتمادها من السيد اللواء خالد عبد العال، بنسبة نجاح بلغت 83.9% ووصل عدد الذين تقدموا للامتحان في العام الدراسي الجاري 2020 / 2021، (١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، لتبدأ مع ظهور النتيجة وانتهاء مرحلة القلق والترقب من النتيجة إلى مرحلة جديدة من القلق حول مجموع الدرجات المطلوب كحد أدنى للثانوية العامة، خاصة للطلاب الذين لم يحققوا معدل درجات مطمئن وفي نفس الوقت لديهم الرغبة في الالتحاق بالثانوية العامة.

تنسيق الإعدادية بالقاهرة والحد الأدنى للالتحاق بالثانوية العامة

وعندما تأتي مرحلة تحديد الحدود الدنيا للقبول بالمدارس الثانوية بأنواعها وفي مقدمتها الثانوية العامة، يجب الربط بين عدة عوال تتم دراستها من جانب القائمين على التعليم بالمحافظة، وهي متوسط الدرجات التي حصل عليها الطلاب، والأعداد المتاحة للدراسة بكل تخصص سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو المدارس المتخصصة الجديدة.

تنسيق الأعوام السابقة بمحافظة القاهرة

وحتى الآن عزيزي القارئ لم يعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة القاهرة، ولكن يمكننا أن نقدم لك المؤشرات الأولية بناء على معطيات الأعوام السابقة، وسنقوم في السطور القادمة بعرض تنسيق القبول خلال الخمس أعوام السابقة.

تنسيق القبول بالثانوية العامة من عام 2016 وحتى عام 2020

عام 2016 تم بدء التنسيق بمجموع 230 درجة ثم تم تخفيضه 5 درجات ليصبح 225 درجة.

عام 2017 تم وصول الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 220 درجة.

عام 2018 بدء التنسيق بمجموع 220 درجة ثم تم تخفيضه بناء على رغبة أولياء الأمور إلى 210 درجة.

عام 2019 بدء التنسيق بمجموع 220 درجة ثم تم تخفيضه ليصل إلى 214 درجة بعد الاستجابة لرغبات أولياء الأمور.

عام 2020 بدء التنسيق بمجموع 244 درجة ثم تم تخفيضه إلى 236 درجة وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في الإدارات التي يوجد بها فراغات.

وأخيرا عزيزي القارئ يجب أن نلفت النظر إلى أن تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام السابق (عام 2020) هو تنسيق استثنائي وغير واقعي لهذا العام، نظرا لمنح كافة طلاب الإعدادية العام الماضي درجات الفصل الدراسي الأول كاملة (140 من 140)، وعليه لا يمكن مقارنته بتنسيق هذا العام الذي خاض فيه الطلاب الامتحان على المجموع الكلي بالكامل.