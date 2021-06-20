تنسيق الإعدادية بمحافظة الجيزة 2021 .. الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالأعوام السابقة

تنسيق الإعدادية لعام 2021 بمحافظة الجيزة، أو ما يُعرف بتنسيق القبول بالثانوية العامة، هو أكثر المواضيع التي تشغل طلبة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، خاصة للطلاب الحاصلين على معدل درجات يتراوح بين 70 و 80% أي درجات من 200 وحتى 230 درجة، وهي المدى الذي يتوقع أن تتأرجح بينه الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021، ولذلك سنقدم لك عزيزي القارئ تحليل تفصيلي لدرجات القبول بالثانوية العامة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم عرض لمؤشرات تنسيق الإعدادية لهذا العام من واقع توقعات الخبراء والمسئولين.

تنسيق الإعدادية لعام 2021 في ضوء تنسيق الأعوام السابقة

بعد تحقيق نسبة نجاح بلغت83.31% من واقع مع أعلنه للواء احمد راشد، محافظ الجيزة بعد اعتماده نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي لعام 2021، اشتعلت محركات البحث للوصول إلى مؤشرات القبول بالثانوية العامة بمحافظة الجيزة عن السنوات الماضية، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

تنسيق القبول بالثانوية العامة من 2016 وحتى 2020

كان تنسيق القبول بمحافظة الجيزة خلال الخمس أعوام السابقة متغير بشكل طفيف باستثناء العام الماضي، ويمكن إيضاحها كما يلي:

عام 2016 : وصل تنسيق الإعدادية للقبول بالثانوية العامة إلى 200 درجة كحد أدنى.

عام 2017 : كان الحد الأدنى لدرجات القبول بعام 2017 هو 220 درجة بارتفاع 20 درجة عن العام السابق له.

عام 2018 : انخفض الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام بمعدل 15 درجة عن العام السابق، ليصل إلى 205 درجة فقط.

عام 2019 : حدث في هذا العام ثبات للحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة حيث بلغ 205 درجة أيضا مثل عام 2018.

عام 2020 : بدأ التنسيق بـ240 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوية العامة، ثم تم تخفيضه درجتين ليصل إلى 238 درجة، ليحقق بذلك زيادة بلغت 33 درجة عن العام السابق.

ولكن عزيزي القارئ لا يمكن القياس على تنسيق عام 2020 وذلك نظرا لمنح جميع الطلاب 140 درجة كاملة في الفصل الدراسي الثاني بعد اعتماد نظام الأبحاث بالترم الثاني.

مؤشرات تنسيق الإعدادية بالجيزة لعام 2021

وأخيرا تشير إحصائيات ومؤشرات النتيجة للصف الثالث الإعدادي لعام 2021، عن انه من المرجح أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لعام 2022 إلى 220 درجة أوتزيد قليلا لتصل إلى 225 درجة.